«Мы дружны»: российская фехтовальщица объяснила объятия с украинкой на Олимпиаде

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 40 0

Фехтовальщица Башта объяснила объятия с украинкой Харлан на Олимпиаде дружбой

«Мы дружны»: российская фехтовальщица объяснила объятия с украинкой на Олимпиаде

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Уроженка Тольятти выступила на соревнованиях от сборной Азербайджана.

Уроженка России Анна Башта, выступившая на соревнованиях по фехтованию на Олимпийских играх — 2024 в Париже от Азербайджана, раскрыла, зачем обняла украинскую коллегу Ольгу Харлан. Свой поступок она разъяснила в беседе с Sputnik Азербайджан.

Встреча 1/8 финала олимпийского турнира саблисток состоялась 29 июля. В этом этапе соревнований победила Харлан, после чего Башта подошла к оппонентке и обняла ее.

Оказалось, что спортсменки знакомы с детства и являются давними подругами.

«Мне кажется достаточно глупо общаться за пределами дорожки и не пожимать руку, не поздравлять друг друга на ней. Мы все очень дружны и не только с Олей. Проводим вместе время на сборах и соревнованиях», — рассказала фехтовальщица.

Россиянка Анна Башта до 2019 года представляла Россию, после чего начала выступать под флагом Азербайджана.

Олимпийские игры 2024 года в Париже начались с ряда скандалов. Сперва прогремела церемония открытия, которая повергла в шок даже самых раскрепощенных спикеров своей вульгарностью, а затем сотрудники отеля, в котором остановилась делегация Международного олимпийского комитета (МОК), устроили забастовку из-за нищенских зарплат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США потребовали пересмотра правил Олимпийских игр после трансляции церемонии открытия в Париже.

+19° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
86.33
-0.23 93.29
-0.85
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:57
На это есть причины: почему женщины изменяют
15:44
В России продлили льготную IТ-ипотеку
15:32
Бюджетный отпуск: как купить самые дешевые авиабилеты
15:21
Суд трех генералов: в Москве началось рассмотрение громкого дела о коррупции
15:10
«Мы дружны»: российская фехтовальщица объяснила объятия с украинкой на Олимпиаде
15:00
Краснов связал теракты в «Крокусе» и Дагестане с просчетами органов власти

Сейчас читают

«Отношениям конец»: чем грозит России поражение Мадуро в Венесуэле
Съедают медленно: какие невидимые паразиты живут на теле человека и чем они опасны
Много говорят со священнослужителем: зачем Чернышев отвел дочь Заворотнюк Милу в монастырь?
Вопрос дня: чем ответит Иран на болезненное унижение от Израиля?

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака