В США потребовали пересмотра правил ОИ после трансляции церемонии открытия в Париже

Люди должны получать удовольствие от просмотра спортивных состязаний, не подвергаясь унижениям и насмешкам, заявили республиканцы.

Более 20 членов Республиканской партии США потребовали пересмотреть правила Олимпиады после скандального открытия Игр в Париже. Об этом сообщила газета Daily Mail, в распоряжении которой появилось письмо на имя президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Мы пишем в ответ на вульгарное издевательство над христианской верой, продемонстрированное на церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. На мероприятии, призванном объединить мир, нет места антихристианскому фанатизму. Игры должны прославлять спортсменов, а не порочить чью-либо веру», — говорится в тексте.

Также Баху предлагают ответить на вопрос, как можно говорить о солидарности, когда фанатизм и насмешки становятся частью церемонии открытия.

Кроме того, главе МОК напомнили, что в мире свыше 2,5 миллиарда человек исповедуют христианство. При этом объяснения, которые комитет ранее озвучил по поводу наиболее скандальной части церемонии — пародии на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, республиканцы назвали «пустыми».

Авторы письма призвали МОК официально осудить открытие Игр в Париже как издевательство над одним из самых священных моментов христианской веры и внести официальные изменения, чтобы подобного больше не повторилось.

Олимпийские игры должны проводиться так, чтобы человек любой национальности и веры получал удовольствие от просмотра спортивных состязаний, не подвергаясь унижениям и насмешкам, подчеркивается в послании.

Церемония открытия ОИ-2024 состоялась 26 июля и обернулась скандалом. Было все — от пародии на «Тайную вечерю» с травести-артистами до перевернутого олимпийского флага на флагштоке. Проливной дождь, крысы на улицах, бездомные, лежащие на земле, танцы бородатых женщин и многое другое подпортили репутацию стране. Шоу приняли за насмешку над верой миллионов христиан.

За провальное шоу пришлось извиняться представителю оргкомитета Анн Дешам. На брифинге она отметила, что авторы хотели «отпраздновать разнообразие общества», а не высказать неуважение к каким-либо социальным группам. К ее извинениям присоединился Международный олимпийский комитет (МОК).

В российском МИД церемонию назвали провокацией, в ходе которой артисты оскорбили христиан. В Греции пресса сопоставила пародию на «Тайную вечерю» с крахом цивилизации и христианской культуры в Западной Европе. В самой Франции против выступил епископат, его представители заявили об издевательствах над верующими.

Олимпийские игры-2024 продлятся до 11 августа, паралимпийцы будут состязаться 28 августа по 8 сентября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что участница скандальной церемонии открытия Олимпийских игр в Париже Барбара Буч пожаловалась на травлю в интернете.