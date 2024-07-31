Торговцы «смертью»: в Сочи накрыли ОПГ во главе с экс-советником мэра

Экс-советник мэра Сочи Пищур оказался лидером крупного ОПГ
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
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Группировка зарабатывала до 15 миллионов рублей в месяц.
Следователи в Сочи пресекли деятельность крупной организованной преступной группировки, которая занималась продажей мест на кладбищах. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
По версии следствия, в ноябре 2023 года действующий (на тот период времени) общественный советник главы города Сочи решил начать взимать с граждан деньги за предоставление мест для захоронения. По закону, места на кладбище предоставляются на безвозмездной основе.
По информации источника 5-tv.ru, речь идет о Родионе Пищуре. Он же, предположительно, являлся главой ОПГ. В свой «бизнес» он вовлек еще шестерых человек, которые занимали должности госслужащих, а также являлись сотрудниками похоронных бюро в Сочи.
«Согласно распределенным ролям, злоумышленники создавали условия, при которых захоронение на кладбищах было возможно только в случае передачи им взяток, суммы которых варьировались от 200 тысяч до трех миллионов рублей», — уточнили в Telegram-канале СК РФ.
По предварительным данным, в месяц участники ОПГ зарабатывали до 15 миллионов рублей.
Сегодня, 31 июля, у фигурантов уголовного дела прошли обыски, следователи продолжают работу по выявлению новых фактов преступления и возможно причастных к нему лиц.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что лидер Таганской ОПГ Григорий Рабинович умер в «Матросской тишине».
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