Сотни миллиардов рублей: Волочкова продала 22 квартиры из-за бывшего мужа

Почему балерина пошла на такой шаг?

Балерина Анастасия Волочкова продала свои 22 квартиры в Астраханской области, чтобы не остаться без денег. Об этом она рассказала в беседе с KP.RU.

Знаменитость пояснила, что ей пришлось пойти на такой шаг из-за долгов ее бывшего супруга и бизнесмена Игоря Вдовина.

По словам Волочковой, несколько лет назад он взял у нее взаймы три с половиной миллиона долларов (305 миллиардов рублей по текущему курсу. — Прим. ред.), которые он потратил на инвестиции в недвижимость. Деньги он взял у балерины под 30% годовых, но до сих пор ничего не вернул.

Танцовщица призналась, что уже не раз подавала иски на экс-мужа, однако каждый раз Вдовин просил их отозвать, и она в итоге «шла у него на поводу».

Волочкова сказала, что просто не могла отказать ему, так как он является отцом ее дочери.

Через год после того, как балерина одолжила ему денег, она попросила Вдовина отдать ей хотя бы недостроенные квартиры в Астрахани. Эту просьбу бывший муж не проигнорировал, и отдал бывшей жене все 22 штуки.

«В 2009 году началась стройка, и только в 2019 году дом сдали. Пришлось эти квартиры взять в собственность, чтобы совсем не остаться на бобах. И… платить за них. Представляешь, сколько в месяц набегало: налоги, „коммуналка“… И я была вынуждена их продать», — рассказала Волочкова.

При этом балерина призналась, что все равно не смогла «отбить» все деньги, так как курс доллара несколько лет назад был совсем другой.

«Деньги свои я все равно не вернула. Вдовин брал у меня три с половиной миллиона долларов, а я смогла продать квартиры только за один миллион (87,1 миллиона рублей. — Прим. ред.). Доллар ведь стоил тогда 25 рублей, а сейчас под сто. Я получила в три раза меньше, чем отдавала…», — посетовала Волочкова.

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