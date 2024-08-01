Кети Топурия стала мамой в третий раз

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 26 0

Как солистка A'Studio решила назвать ребенка?

Кети Топурия стала мамой в третий раз

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица Кети Топурия родила третьего ребенка. Этой радостной новостью она поделилась в соцсетях и показала фото новорожденной дочери.

«31.07.2024. Николь», — написала знаменитость.

Солистка музыкальной группы A'Studio родила дочку от бизнесмена Льва Деньгова. Для супругов этот ребенок стал вторым, в семье воспитывается сын Адам. Также у Топурии есть дочь Оливия от первого брака с предпринимателем Львом Гейхманом.

Певица показала фото новорожденной дочери. Instagram* / keti_one_official

Певица познакомилась с нынешним мужем благодаря его сыну Леониду от первого брака. Мальчик после выступления звезды захотел с ней сфотографироваться, поэтому вместе с отцом направился к ней в гримерку.

Там Деньгов взял у Топурии номер телефона, а потом позвал на свидание. Это и стало стартом для их бурного романа.

Ранее 5-tv.ru писал, что четырехлетний сын Брухуновой собирается в отпуск. Дожди надоели не только взрослым!

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ 

+19° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
86.11
-0.22 93.51
0.22
«Гармоничный аспект Луны и Меркурия»: как лучше провести 1 августа

Последние новости

17:48
В суде отклонили жалобу Лазаревой* на арест по делу о пропаганде терроризма
17:38
Кети Топурия стала мамой в третий раз
17:22
Секс как живительная сила: каковы риски внезапной смерти из-за отсутствия интима
17:11
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Блиновской
17:10
Более 25 человек: РФ и США проведут обмен заключенными в аэропорту Турции
17:04
Лопнуть от шока: вздутие живота может указывать на страшное заболевание

Сейчас читают

Что изменится в жизни россиян с 1 августа
101 год со дня рождения «тети Вали»: легендарную телеведущую любили миллионы, а она всеми забытая умерла в поселке Ульяновской области
Жители Москвы и Петербурга пожаловались на сбой в работе YouTube
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака