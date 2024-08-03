Возможна эскалация? Почему конфликт между Индией и Китаем в Гималаях не угасает

Вооруженное противостояние между странами в горах продолжается пятый год.

Признаков деэскалации военного конфликта между Индией и Китаем в Гималаях нет. При этом боевые действия вдоль спорных границ не угасают пятый год. Об этом пишет EADaily со ссылкой на источники газеты New Delhi Times.

Китайская сторона продолжает возводить военные сооружения в Гималаях — от дорог до мостов. Подобными шагами соседа крайне недовольны в Индии, о чем указал местному изданию Шрикант Кондапалли, декан Школы международных исследований Университета Джавахарлала Неру в Нью-Дели.

Сообщается, что напряженность на границе сохраняется на фоне резкого роста торговли между государствами. В частности, импорт Индии из Китая в 2023 году оказался более чем в шесть раз выше, чем объем экспорта в страну последней.

Аналитики подчеркнули, что на этом фоне прогресс в решении споров на границе между двумя государствами в Гималаях оказался незначительным. Подобное мнение они высказали, указывая на последствия вывода солдат из некоторых зон конфликта в период с 2020 по 2024 год.

Стоит упомянуть, что дипломатическая встреча между представителями обеих стран в кулуарах саммита блока АСЕАН в Лаосе показала, что стороны заинтересованы в нормализации отношений. Причем эта встреча состоялась только на прошлой неделе, однако признаков деэскалации конфликта в Гималаях аналитики так и не увидели.

Ранее 5-tv.ru рассказал об итогах рабочего визита Сергея Лаврова в Лаос на Саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Именно там состоялась встреча между представителями Индии и Китая.