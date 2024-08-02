«Акт прямой цензуры»: Захарова о том, как YouTube нарушает права граждан

Площадка блокирует доступ к информации, удаляя каналы не только российских СМИ, но и журналистов и блогеров.

Видеохостинг YouTube давно провоцирует российские власти принять правовые меры. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью для РИА Новости.

«Мы видим немало весомых оснований для принятия мер в отношении видеохостинга YouTube. Многочисленные систематические нарушения законодательства Российской Федерации, демонстративное пренебрежение отечественной аудиторией и ее интересами оставляют за регулирующими органами нашей страны право воспользоваться соответствующим юридическим инструментарием», — указала Захарова.

Дипломат напомнила, что YouTube блокирует доступ к информации, удаляя каналы не только российских СМИ, но также государственных ведомств, независимых журналистов и блогеров.

По словам Захаровой, подобные действия YouTube нельзя назвать никак иначе, кроме как «актом прямой цензуры», которая нарушает права миллионов подписчиков заблокированных источников информации. Она также отметила, что видеохостинг делает это, чтобы ограничить людям доступ к достоверной информации.

Захарова напомнила один из подобных вопиющих инцидентов: в 2022 году было удалено 29 материалов, размещенных на официальном YouTube-канале посольства России в Лондоне.

В июле в Роскомнадзоре сообщили, что YouTube заблокировал более 200 российских каналов, причем более 80 из них — только за текущий год.

Ранее 5-tv.ru передавал слова пресс-секретаря России Дмитрия Пескова о том, как смотреть тормозящий YouTube.

Ночью 1 августа жители Москвы и Санкт-Петербурга сообщали о серьезных сбоях в работе популярного видеохостинга. Больше всего на работу YouTube жаловались именно в столице. О проблемах при загрузке видео также сообщали жители Краснодарского края, Новосибирской, Свердловской и других областей России.