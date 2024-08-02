Время отпустить прошлое: прогноз Таро на неделю с 5 по 11 августа

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 5 по 11 августа.

Основная энергия недели (Карта Таро — Пятерка Кубков)

Фото: 5-tv.ru

Пятерка Кубков — карта прощания с прошлым. Неделя будет очень эмоциональная. Вы почувствуете, что готовы отпустить все, что вас тяготило. Важно наслаждаться настоящим, вернуться в реальность и увидеть, что интересного вас ждет в будущем. Будет возможность наполниться новыми эмоциями.

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Шестерка Пентаклей)

Фото: 5-tv.ru

Шестерка Пентаклей — карта справедливости и равновесия. Нужно найти баланс в финансовой сфере, закрыть все платежи, а также вернуть всем долги. Эта неделя поможет выровнять материальную сферу. Есть вероятность поступления денег.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карта Таро — Тройка Пентаклей)

Фото: 5-tv.ru

Тройка Пентаклей — карта информации. Это послание, которое находится пока еще в скрытых слоях, но вскоре выйдет наружу. Карта также сулит командную деятельность. В это время благоприятно встречаться с друзьями, будет возможность обсудить важные вопросы. Если вы что-либо боялись сказать, то можете смело сделать это на этой неделе.

Совет на неделю (Карта Таро — Восьмерка Кубков)

Фото: 5-tv.ru

Карта советует задуматься о своей жизни. Нужно заглянуть внутрь себя, найти глубинные моменты. Задумайтесь, чего вы хотите и в каком направлении идете.

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