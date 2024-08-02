Южнокорейский певец Kim WooJin спел в Петербурге на русском языке

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 37 0

Звезда мирового уровня впервые привез в Россию свое уникальное музыкальное шоу.

Фото, видео: Instagram* / woooojin0408; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Южнокорейский певец Kim WooJin во время концерта в Петербурге спел на русском языке. Видео с выступления поп-звезды, собравшего в клубе А2 огромное количество поклонников, появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как Kim WooJin начинает без сопровождения музыки исполнять песню «Комета» российского певца JONI, и ее тут же подхватывают зрители.

Kim WooJin впервые приехал в Петербург с сольным концертом. Экс-участник популярной группы Stray Kids привез свое уникальное музыкальное шоу, которое обещает стать одним их самых ярких культурных событий лета.

На старте сольной карьеры в июле 2021 года Kim WooJin покорил сердца миллионов поклонников по всему миру своим дебютным синглом Still Dream. Запоминающийся голос и яркие сценические выступления исполнителя привлекают к нему все больше почитателей.

Приезд южнокорейской поп-звезды в Северную столицу наглядно опровергает мифы западной пропаганды об изоляции России, в данном случае культурной. Российские концертные площадки и зрители не утратили своей привлекательности и ценности в глазах самых популярных мировых исполнителей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, каким секретом успешной карьеры поделился певец SHAMAN.

* - принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+20° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
85.70
-0.08 92.83
-0.02
Луна в гармоничном аспекте с Сатурном: как лучше провести 2 августа

Последние новости

22:37
Мужчина на электровелосипеде сбил девочку на самокате в Москве
22:17
Южнокорейский певец Kim WooJin спел в Петербурге на русском языке
22:15
Сенатора Савельева арестовали на два месяца
21:57
Задержанного сенатора Савельева доставили в суд
21:37
Число погибших при обрушении дома в Нижнем Тагиле возросло до десяти
21:17
Теннисистки из РФ вышли в финал Олимпиады в Париже

Сейчас читают

«Работайте, братья»: SHAMAN раскрыл секрет успешной карьеры
101 год со дня рождения «тети Вали»: легендарную телеведущую любили миллионы, а она всеми забытая умерла в поселке Ульяновской области
Чем теплее, тем ярче? Можно ли получить оргазм, занимаясь сексом в носках
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака