Мужчины на Украине поступают в вузы ради отсрочки от мобилизации

Около 200 тысяч мужчин Украины поступили в вузы ради отсрочки от мобилизации. Об этом сообщил глава Министерства образования страны Оксен Лисовой.

«Проведя выборочные проверки, <…> мы обнаружили определенную гипотезу. <…> По количеству мужчин [в возрасте] 25 лет и выше и количества такой же категории довоенного периода рост позволяет нам выдвинуть гипотезу, что около 200 тысяч мужчин поступает в учреждения высшего образования», — приводит его слова агентство УНН.

По словам Лисового, эта тенденция затрагивает все уровни высшего образования, от бакалавриата до аспирантуры. Министр заверил, что ситуация будет тщательно изучена министерством.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что украинцы не выходят из дома из-за мобилизации. Многие из них стали передвигаться только на такси, чтобы их не схватили на улице и не отправили на призывной пункт. Кроме того, украинцы заявляют об отсутствии у них военной подготовки должного уровня.