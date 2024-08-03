Силы ПВО за ночь ликвидировали 75 беспилотников ВСУ
Несколько регионов РФ подверглись массированной атаке вражеских дронов.
Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь ликвидировали 75 украинских беспилотников в разных регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.
Удалось перехватить и уничтожить 36 беспилотников самолетного типа над Ростовской и восемь над Курской областями. Еще девять дронов ликвидировали над Белгородской, 17 над Орловской и два над Рязанской областями.
Также российские ПВО уничтожили по одному вражескому дрону над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что украинские беспилотники нанесли удар по портовой инфраструктуре в Краснодарском крае, один человек погиб
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