Силы ПВО за ночь ликвидировали 75 беспилотников ВСУ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь ликвидировали 75 украинских беспилотников в разных регионах России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

Удалось перехватить и уничтожить 36 беспилотников самолетного типа над Ростовской и восемь над Курской областями. Еще девять дронов ликвидировали над Белгородской, 17 над Орловской и два над Рязанской областями.

Также российские ПВО уничтожили по одному вражескому дрону над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что украинские беспилотники нанесли удар по портовой инфраструктуре в Краснодарском крае, один человек погиб