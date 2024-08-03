Кто больше? Названы профессии с самыми высокими зарплатами в России

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 40 0

РИА: самые высокие в России зарплаты получают сварщики и инженеры

Кто больше? Названы профессии с самыми высокими зарплатами в России

Фото: 5-tv.ru

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Работодатели предлагают хорошие деньги представителям дефицитных специальностей.

Самые высокие в России зарплаты предлагают дата-сайентистам, DevOps-инженерам и сварщикам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные, которые собрал агрегатор по поиску работы и подбору персонала.

«Самые высокие зарплаты в стране сегодня предлагают дата-сайентистам — 240 тысяч рублей — в 3,2 раза больше, чем в среднем по стране. На втором месте — руководитель группы разработки (236,6 тысячи рублей), на третьем — DevOps-инженер (234,1 тысячи рублей)», — указали в агентстве.

При этом на четвертом месте со средней зарплатой в 215,7 тысячи рублей оказались сварщики. Почетное пятое место занимают коммерческие директора. Как пишет агентство, они могут претендовать на зарплату в районе 200 тысяч рублей.

Средняя зарплата на российском рынке сегодня достигает 70-75 тысяч рублей, а наибольшее суммы работодатели предлагают представителям дефицитных профессий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МРОТ в России может вырасти на 16 процентов уже в 2025 году.

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