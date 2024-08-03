«Терроризм в чистом виде»: Захарова об угрозах Украины атаковать Крымский мост

Дипломат объяснила, почему из уст представителей киевского режима все чаще звучат подобные заявления.

Заявление главы Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова* о том, что Крымский мост будет разрушен в ближайшие месяцы — это терроризм в чистом виде. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с 5-tv.ru.

Ранее Буданов заявил, что на Украине активно ведется работа над атакой на Крымский мост. Он также отметил, что объект может быть разрушен в обозримом будущем.

«Но удивляет то, что он обозначил сроки — несколько месяцев. Не является ли это частью предвыборной кампании в США, в ходе которой должны быть представлены убедительные доказательства „достижений“ Белого дома и Банковой. Вместе с Белым домом спишут под это очередную пару миллиардов долларов», — прокомментировала заявление Буданова Захарова.

Дипломат также подчеркнула, что американцы ничего не могут построить на территории Украины — ни мосты, ни демократию, а «только рушат».

Ранее 5-tv.ru передавал слова спикера Военно-морского флота Украины Дмитрия Плетенчука. По его мнению, Крымский мост не имеет военного значения для Украины и якобы несет меньше четверти общей нагрузки военной логистики.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ