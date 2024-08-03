«Я в тебе нашел абсолютно все»: Бородина подтвердила роман с Сердюковым

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 17 0

Ксения Бородина подтвердила роман с Николаем Сердюковым

«Я в тебе нашел абсолютно все»: Бородина подтвердила роман с Сердюковым

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

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Не все поклонники телеведущей оказались рады такой новости. В чем же дело?

Телеведущая Ксения Бородина подтвердила свой роман с блогером Николаем Сердюковым, с которым она познакомилась на реалити-шоу о выживании. Знаменитость опубликовала в личном блоге их совместную фотографию. На снимке пара предстала в теплых объятиях.

Ксения Бородина проводит время с Николаем Сердюковым Instagram* / borodylia

«Я в тебе нашел абсолютно все…» — подписала фотографию Бородина.

Помимо поздравлений от поклонников, телеведущая получила в свою сторону и ехидные высказывания, мол, она не сдержала данного ранее обещания не показывать личную жизнь публике. Но Бородина осадила хейтров, ответив, что она свободный человек и может позволить себе поделиться счастьем с остальными.

Однако некоторые подписчики уверены, что звезда «Дома-2» не умеет выбирать мужчин, а Сердюков встречается с ней из-за корыстных целей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что телеведущая Ксения Бородина задумалась о радикальных переменах в своей внешности.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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