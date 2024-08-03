В Европе предупредили о приближении новой «черной чумы»

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 42 0

Член ЕП Инселвини: популярность фентанила может привести к новой чуме в Европе

В Европе предупредили о приближении новой «черной чумы»

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey

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Что за угроза нависла над странами Евросоюза?

Рост популярности фентанила в Европе может стать новой «чумой». С таким обращением к Еврокомиссии выступил член Европарламента от Италии Паоло Инселвини.

«К сожалению, потребление наркотических средств и опиоидов в Европейском союзе постоянно растет. Только в 2021 году наркотики употребляли 87,4 миллиона граждан Европы, из которых один миллион употреблял опиоиды без медицинских предписаний», — констатировал Инселвини.

По его словам, критическая ситуация с наркотической зависимостью уже накрыла Соединенные Штаты, вскоре подобное может случиться и в Европе. Политик призвал задуматься о миллионах жизней, которые могут забрать запрещенные вещества, и обратился к Еврокомиссии с вопросом о том, как будет решаться эта проблема. Никакого ответа пока что не последовало.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что при расследовании смерти известного американского актера Мэттью Перри правоохранители вышли на след длинной цепочки наркоторговли в Голливуде. Напомним, в крови звезды сериала «Друзья» обнаружили кетамин — вещество, которое используют при наркозе.

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