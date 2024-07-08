Наркоторговля по-голливудски: смерть Мэттью Перри открыла неожиданные тайны

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 46 0

Расследование смерти Мэттью Перри открыло полиции подпольный мир наркоторговли

Наркоторговля по-голливудски: смерть Мэттью Перри открыла неожиданные тайны

Фото: www.globallookpress.com / Zach Lipp

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Умер Мэттью Перри — Чендлер из сериала «Друзья»

В смерти актера оказались замешены известные личности. Что скрывала звездная тусовка?

Расследование смерти Мэттью Перри открыло полиции подпольный мир голливудской наркоторговли. Об этом сообщил зарубежный сайт Рage Six.

Актер умер 28 октября 2023 года от остановки сердца. Его тело нашел помощник в джакузи во дворе его дома в Лос-Анджелесе. известно, что он употреблял кетамин. Это вещество применяют для наркоза при операциях.

Во время изучения запутанного дела Мэттью, правоохранители наткнулись на огромную цепочку наркоторговли в Голливуде. Они расскажут о вскрытой тайне на конференции, которая скоро должна состояться.

Бывший специальный агент ЦРУ и ФБР Трейси Уолдер сообщила, что по делу о наркоторговле обвинения могут предъявить нескольким людям, но срок за убийство они не получат, так как Перри собственноручно брал наркотики. Максимум для подозреваемых — обвинение в непредумышленном убийстве.

«Вопрос будет в намерениях. Они, очевидно, знали, что они делают неправильно (Торгуя наркотиками — Прим. ред.). Но знали ли они, что, приобретая это, они убьют его?» — сказала она.

Известно, что в трагедии была замешена подруга актера. Ее имя не называется, но уточняется, что она тоже появлялась на экране с Перри, и они были знакомы много лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто получит состояние звезды «Друзей» Мэттью Перри.

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