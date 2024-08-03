В Верховной раде назвали Украину страной потерянных смыслов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 85 0

Граждане Незалежной начинают восставать против бессмысленного переименования улиц, населенных пунктов и других топонимов.

В Верховной раде назвали Украину страной потерянных смыслов

Фото: www.globallookpress.com / Sergii Kharchenko

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Власти Украины превращают ее в страну «потерянных смыслов». Об этом заявил депутат Верховной рады Максим Бужанский, критикуя массовые переименования топонимов в Незалежной.

«Давно все поняли все, заметили, что смысла в этом нет никакого, что топчут свое, родное, личное, с хрустом втаптывают в асфальт битое стекло всего, что было личным», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Тем самым, по словам Бужанского, Украина стала страной неизвестных улиц и потерянных смыслов.

В Одессе назревает социальный взрыв из-за инициативы местных властей по переименованию 84 улиц времен царской России, а также названных в честь известных одесситов. Местные жители говорят, что их знаменитый на весь мир город хотят попросту «обнулить».

Так, с карты города исчезнут историческая Думская площадь, улицы Бабеля, Жванецкого, Ильфа и Петрова, Паустовского, Пушкинская, Бунина. Зато появятся улицы имени 28-й бригады ВСУ, бандеровки Нины Строкатой, городского головы Павла Зеленого, «отличившегося» жестокими еврейскими погромами 1905 года, а также предателя и пособника нацистской Германии Омеляновича-Павленко.

Против переименования улиц выступил мэр Одессы Геннадий Труханов. Он заявил, что город под предлогом «деколонизации» хотят заставить отказаться от всего, что сделало его мировым брендом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в селе Котлярка Житомирской области Украины из-за нехватки денег памятник вождю мировой революции Владимиру Ленину не снесли, а переделали в памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко.

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