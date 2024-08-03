«Помогать Родине»: вернувшийся по обмену заключенными Селезнев о планах на будущее

В заключении в США незаконно похищенный турист провел десять лет.

Вернувшийся по обмену заключенными из США россиянин Роман Селезнев хочет помогать Родине. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Известий» Игорю Балдину.

Романа Селезнева незаконно задержали спецслужбы США. Они предъявили ему обвинение в шпионаже и хакерстве. Мужчине дали срок 27 лет, десять из которых он отсидел.

Роман вспомнил о страшных пытках и постоянных издевательствах со стороны надзирателей. Сейчас он всеми силами старается оправиться от прошлого и вернуться к привычной жизни.

«Сейчас я, конечно, не могу ничего сказать, потому что не ожидал, что меня поменяют в этот момент. Это для меня полная случайность. Хочу пообщаться со своими родными, подлечить здоровье, может быть, пару месяцев. Потом постараться влиться в какую-то жизнь, начать как-то помогать Родине. Я думаю, что, после того, как Родина меня спасла, моя очередь помочь остальным, помочь моей Родине», — рассказал Роман.

Обмен заключенными между Россией, Белоруссией, Германией, США, Словенией и рядом стран прошел 1 августа в аэропорте Анкары. Он был назван историческим ввиду большого количества участников. Обменянных лично встретил президент РФ Владимир Путин в торжественной обстановке. Он выразил им признательность за верность стране.

Восемь россиян, которых задержали и заключили в ряде стран НАТО, уже вернулись на родину. Среди них, помимо Романа Селезнева, офицер Вадим Красиков, Вадим Конощенок, Артем Дульцев, Анна Дульцева, Михаил Микушин, Павел Рубцов и Владислав Клюшин.

Полную версию интервью Селезнева читайте на сайте «Известий». Материал выйдет 00.00 4 августа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что доложил обменянный Селезнев об ужасах американских тюрем.