«Дважды чуть не убили»: обменянный Селезнев об ужасах американских тюрем

Проснуться в камере он боится до сих пор.

Роман Селезнев — один из вернувшихся на Родину по итогам обмена заключенными между РФ и Западом — заявил, что его дважды чуть не убили в американской тюрьме. Об этом он сообщил в эфире программы на федеральном канале.

«Привезли, обращались очень плохо. Изначально посадили в карцер», — заявил Селезнев.

По его словам, условия в камере были плохими. Кроме того, его будили каждые два часа и заставляли отмечаться. Селезнев признался, что до сих пор боится проснуться в американской камере.

Обмен заключенными между Россией, Белоруссией, Германией, США, Словенией и рядом стран прошел 1 августа в аэропорте Анкары. Восемь граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, уже вернулись на родину. Среди них офицер Вадим Красиков, Вадим Конощенок, Артем Дульцев, Анна Дульцева, Михаил Микушин, Павел Рубцов, Роман Селезнева и Владислав Клюшин.

Вернувшихся на Родину россиян лично встретил глава РФ Владимир Путин. Он поблагодарил их за верность своей стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле раскрыли детали обмена заключенными в турецком аэропорту.