«Дважды чуть не убили»: обменянный Селезнев об ужасах американских тюрем

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 51 0

Обменянный Селезнев заявил, что его дважды чуть не убили в тюрьме США

«Дважды чуть не убили»: обменянный Селезнев об ужасах американских тюрем

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Проснуться в камере он боится до сих пор.

Роман Селезнев — один из вернувшихся на Родину по итогам обмена заключенными между РФ и Западом — заявил, что его дважды чуть не убили в американской тюрьме. Об этом он сообщил в эфире программы на федеральном канале.

«Привезли, обращались очень плохо. Изначально посадили в карцер», — заявил Селезнев.

По его словам, условия в камере были плохими. Кроме того, его будили каждые два часа и заставляли отмечаться. Селезнев признался, что до сих пор боится проснуться в американской камере.

Обмен заключенными между Россией, Белоруссией, Германией, США, Словенией и рядом стран прошел 1 августа в аэропорте Анкары. Восемь граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, уже вернулись на родину. Среди них офицер Вадим Красиков, Вадим Конощенок, Артем Дульцев, Анна Дульцева, Михаил Микушин, Павел Рубцов, Роман Селезнева и Владислав Клюшин.

Вернувшихся на Родину россиян лично встретил глава РФ Владимир Путин. Он поблагодарил их за верность своей стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле раскрыли детали обмена заключенными в турецком аэропорту.

+20° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
85.70
-0.08 92.83
-0.02
Луна в гармоничном аспекте с Марсом: как провести 3 августа

Последние новости

15:40
Несут цветы и свечи: стихийный мемориал возник у рухнувшего дома в Нижнем Тагиле
15:25
«Разгоняюсь на трассе»: звезда «Универа» Молоховская оказалась заядлым водителем
15:13
В Европе предупредили о приближении новой «черной чумы»
14:56
«Мы больше не приедем!» — украинцы нашли новый способ сбежать из страны
14:44
Умер актер из сериалов «Моя прекрасная няня» и «Кухня»
14:24
«Дважды чуть не убили»: обменянный Селезнев об ужасах американских тюрем

Сейчас читают

Переговоры по-украински: зачем Киев грозится уничтожить Крымский мост
101 год со дня рождения «тети Вали»: легендарную телеведущую любили миллионы, а она всеми забытая умерла в поселке Ульяновской области
«Вступают в диалог»: Юрий Титов рассказал о нежелательном внимании поклонниц
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака