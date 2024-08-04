«До сих пор не верю, что это не сон»: Селезнев о встрече с близкими в России

Освобожденный из американской тюрьмы признался, что все еще находится в шоковом состоянии.

Отец вернувшегося по обмену заключенными россиянина Романа Селезнева не сдержал слез при встрече с сыном. Об этом Роман рассказал в эксклюзивном интервью корреспонденту «Известий» Игорю Балдину.

«Сразу по прилете меня отвезли к моему отцу, меня уже все там ждали. Отец не очень эмоциональный, я никогда не видел, чтобы он плакал. Он на меня накинулся, плакал, обнимал. Я себя чувствовал тоже очень эмоционально. Мне хотелось заплакать, но что-то не идут слезы. Может, я пока еще в шоке от прибытия. Я до сих пор не верю, что это все не сон какой-то, что я не очнусь в камере и меня будут каждые два часа будить», — поделился Селезнев.

Отец обменянного россиянина, как мог, поддерживал сына в заключении, регулярно общался с ним, насколько позволяли правила американской тюрьмы.

«Мы общались о погоде, о природе, потому что прослушивали все, использовали против меня. Если он скажет, например, что кто-то привет передавал, то меня могут в карцер запереть из соображения, что это какая-то шифровка, что побег какой-то готовится и так далее. Каждые два часа мне нужно было отмечаться в тюрьме, каждые два часа круглосуточно. То есть они меня будили ночью каждые два часа и говорили, не убежал ли я еще. Ну, изверги какие-то», — рассказал Селезнев.

Российского программиста похитили в 2014 году во время отдыха на Мальдивах. В США его обвинили в совершении ряда киберпреступлений, осудив на 27 лет тюрьмы.

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Обмен заключенными между Россией, Белоруссией, Германией, США, Словенией и рядом стран прошел 1 августа в аэропорте Анкары. Восемь граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, уже вернулись на родину. Среди них офицер Вадим Красиков, Вадим Конощенок, Артем Дульцев, Анна Дульцева, Михаил Микушин, Павел Рубцов, Роман Селезнев и Владислав Клюшин.

Вернувшихся на Родину россиян лично встретил глава РФ Владимир Путин. Он поблагодарил их за верность своей стране.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Роман Селезнев воспринял встречу с президентом РФ Владимиром Путиным в аэропорту.