«Чуть в обморок не упал»: Селезнев о встрече с Путиным в аэропорту

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 579 0

Роман Селезнев был шокирован встречей с Путиным после возвращения в Россию

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Россиянин вернулся на Родину в ходе обмена заключенными с США.

Встреча с президентом России Владимиром Путиным стала для вернувшегося в результате обмена заключенными Романа Селезнева настоящим шоком. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью для «Известий».

По словам Селезнева, ему до сих пор с трудом верится, что он вернулся на Родину. Однако все годы тюремного заключения он не сомневался, что тут его не забудут и справедливость восторжествует.

«Когда прилетели, лично Владимир Владимирович руку мне пожал, я чуть в обморок не упал, когда выходил из самолета. Нам же не сказали ничего, кто нас встречает, что происходит», — рассказал Селезнев.

Вернувшийся россиянин назвал обмен заключенными «грандиозным». По его словам, над возвращением на Родину работали президент, ФСБ и посольство.

«Я выхожу, пошатываясь, вижу все это: красную дорожку, национальную эту гвардию, и наш президент стоит встречает. Я, конечно, в шоке был», — признается Роман Селезнев.

В 2014 году, во время отдыха на Мальдивах, российского программиста Владимира Селезнева похитили. В США его обвинили в совершении ряда киберпреступлений. В американской тюрьме он получил 27 лет заключения.

Обмен заключенными между Россией, Белоруссией, Германией, США, Словенией и рядом стран прошел 1 августа в аэропорте Анкары. Восемь граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, уже вернулись на Родину. Среди них офицер Вадим Красиков, Вадим Конощенок, Артем Дульцев, Анна Дульцева, Михаил Микушин, Павел Рубцов, Роман Селезнева и Владислав Клюшин.

Полную версию интервью Селезнева читайте на сайте «Известий». Материал выйдет 00.00 4 августа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сказал Путин вернувшимся на Родину россиянам.

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