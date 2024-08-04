Х, миллениалы или бумеры? Названо поколение, которое чаще болеет раком

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 24 0

Daily Mail: рожденные с 1965 по 1996 годы болеют раком чаще старших поколений

Х, миллениалы или бумеры? Названо поколение, которое чаще болеет раком

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

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Ученые проанализировали данные более 23 миллионов больных раком людей в возрасте от 25 до 84 лет и сделали неутешительные выводы. Кто находится в группе риска?

Люди, которые появились на свет в период с 1965 по 1996 год чаще всего болеют онкологическими заболеваниями. Среди них встречаются пациенты с 17 видами рака. Об этом пишет Daily Mail.

Ученые сделали масштабное исследование — они проанализировали данные более 23 миллионов больных онкологией людей. Все пациенты были разделены по возрасту. Таким образом удалось сделать вывод, что поколение X (1965–1980 годы) и миллениалы (1981–1996 годы) в три раза чаще болели онкологией чем бумеры (1946–1964 годы). У них чаще диагностировали опухоли груди, матки, яичников и яичек, а также колоректальный рак.

У людей в возрасте 25 до 49 лет чаще всего был диагностирован рак поджелудочной железы, тонкого кишечника и почек. Эти виды онкологии, в свою очередь, связаны с ожирением и алкоголем. Данные исследований подтверждают то, что у молодых люде стали чаще находить злокачественные образования, а также необходимость чаще проходить обследования представителям данных поколений.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России создали вакцину от рака толстого кишечника.

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