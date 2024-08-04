Искусство игры: более 100 человек собрались на турнире журнала «Гольф-клуб»

Свежий воздух, ярко-зеленый газон и уравновешенный темп. Гольф — игра для тех, кто ценит спокойствие и ищет психологическую разгрузку.

На турнире журнала «Гольф-клуб» собрались свыше 100 единомышленников — как любители, так и профессионалы. Их объединяет одно — желание быть лучшими. Подробнее об искусстве игры в гольф рассказал корреспондент Леонид Клименчук.

Самый сильный удар — он же первый на турнире — гольфисты делают самой легкой клюшкой. Благодаря этому мяч летит дальше и точнее.

На турнире журнала «Гольф-клуб» — больше 100 спортсменов-любителей. Выиграет тот, кто пройдет все 18 лунок за меньшее количество ударов по мячу. В отличие от профи, начинающие гольфисты играют в облегченном формате.

«Эта лунка проходится профессионалами за пять ударов. Естественно, игроки, которые непрофессиональными игроками являются, могут пройти за большее количество ударов», — рассказала судья соревнований Оксана Москвитина.

Участники соревнований делятся на флайты по пять человек. В каждой группе сохраняется золотое правило гольфа: опытные гольфисты и новички играют вместе.

«Гольф — это, наверное, единственный вид спорта, когда ты можешь идти в одном флайте с потрясающим профессионалом, будучи новичком. Вообще я обожаю такую игру. Потому что ты сразу учишься, и это еще и эстетическое удовольствие», — поделилась издатель и главред журнала «Гольф-клуб» Мария Петрикова.

Несмотря на послабления, многие спортсмены все равно стремятся к первоклассному уровню игры. И не отчаиваются, даже если мяч угодил в песок или воду.

Если мяч попадет в воду, погружаться на дно гольфист не станет. Он возьмет новый, положит его рядом с водоемом и продолжит игру, но за это игроку начислят один штрафной удар.

У каждого гольфиста под рукой около дюжины клюшек. Они отличаются весом, длиной и углом для удара. Какие-то подходят для длинных или коротких дистанций, а некоторые буквально спасают игру.

«Если мяч в траве, то надо было дать на клюшку меньше, чем взял Дмитрий сейчас. Потому что он взял клюшку, которая не позволяла ему выбить из этого рафа. Я постараюсь также выбить этот мяч, тоже седьмой клюшкой», — отметил участник соревнований Владимир Токунов.

Не все гольфисты на турнире ради кубков. Оперный певец Ильдар Абдразаков играет в гольф почти 20 лет. Для него соревнования — всего лишь повод собраться с друзьями.

«Многие говорят, что гольф — это игра для пожилых, для совсем старых людей. Кому-то это неинтересно. На самом деле тот, кто попробует поиграть в гольф, тому это понравится», — считает мужчина.

«Гольф — это, прежде всего, люди. И удивительно: оперный певец, боец спецназа и мы долгое время очень дружим. Все благодаря гольфу», — отметил участник соревнований Геннадий Соколов.

Гольфисты — одни из самых суеверных спортсменов. Клюшку перед ударом они не меняют — иначе промах гарантирован. Похожее поверье касается и новых мячей: их достают из коробки только после начала игры.

Большим мастером и везунчиком считается обладатель счастливого мяча — это человек, который со 140 метров за один удар попал сразу в лунку. Как правило, таких случаев не больше двух за год. У гольфистов принято счастливый мяч не мыть. Во время турнира проводят и открытые уроки для всех желающих. Попасть по мячу с первого раза удается единицам.

Для хорошего дальнего удара в гольфе важна техника. Ноги согнуты, руки прямые, почти не сгибаются, — удар.

Точность в гольфе приходит со временем. Контролировать направление мяча спортсмены начинают через три-четыре года тренировок. Тогда же они обретают и внутреннюю гармонию, которая позволяет всего за несколько ударов пройти самую сложную лунку.