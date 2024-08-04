«Процесс обратим»: часы Судного дня показывают «без двух минут полночь»

Можно ли обернуть вспять потенциальную катастрофу?

Так называемые часы Судного дня, которые показывают уровень напряженности в мире, сейчас показывают «без двух минут полночь». Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Я бы сказал, что эти часы сейчас показывают что-то такое без двух минут, но это не значит, что ход часов необратим и начнется бой часов Судного дня. Но нужно со всей ответственностью подходить к происходящему», — объяснил Рябков в эфире федерального телеканала.

Эксперты анализируют мировую обстановку для того, чтобы оценить текущую угрозу начала ядерной войны. В частности, они принимают во внимание на совокупность следующих аспектов: вооруженные конфликты, изменение климата, биологические угрозы и искусственный интеллект.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что такое часы Судного дня и как они работают.