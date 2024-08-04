«Процесс обратим»: часы Судного дня показывают «без двух минут полночь»

|
Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 14 0

Сергей Рябков: часы Судного дня показывают «без двух минут полночь»

«Процесс обратим»: часы Судного дня показывают «без двух минут полночь»

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Можно ли обернуть вспять потенциальную катастрофу?

Так называемые часы Судного дня, которые показывают уровень напряженности в мире, сейчас показывают «без двух минут полночь». Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Я бы сказал, что эти часы сейчас показывают что-то такое без двух минут, но это не значит, что ход часов необратим и начнется бой часов Судного дня. Но нужно со всей ответственностью подходить к происходящему», — объяснил Рябков в эфире федерального телеканала.

Эксперты анализируют мировую обстановку для того, чтобы оценить текущую угрозу начала ядерной войны. В частности, они принимают во внимание на совокупность следующих аспектов: вооруженные конфликты, изменение климата, биологические угрозы и искусственный интеллект.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что такое часы Судного дня и как они работают.

+23° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
85.70
-0.08 92.83
-0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:41
«Процесс обратим»: часы Судного дня показывают «без двух минут полночь»
14:26
В деле о теракте в «Крокусе» появился новый свидетель
14:10
ВС РФ освободили населенный пункт Новоселовка Первая в ДНР
13:47
«Это сложно»: Самойлова вновь заговорила о трудностях семейной жизни
13:14
ВСУ впервые опубликовали кадры пуска ракет Storm Shadow с бомбардировщика Су-24
12:59
Турнир по плаванию в Сене на Олимпиаде решили не проводить

Сейчас читают

ВСУ впервые опубликовали кадры пуска ракет Storm Shadow с бомбардировщика Су-24
101 год со дня рождения «тети Вали»: легендарную телеведущую любили миллионы, а она всеми забытая умерла в поселке Ульяновской области
«Я победитель»: Александр Головин о счастье со своей женой
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака