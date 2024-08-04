«Подарить счастливую жизнь»: Тарасов и Костенко решили удочерить малышку
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов хотят взять ребенка из детского дома
Фото: www.globallookpress.com / FC Lokomotiv
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Пара воспитывает четырех совместных детей.
Многодетные родители модель Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов приняли решение взять малыша из детского дома. Об этом Анастасия рассказала в своем Telegram-канале.
Разговоры об усыновлении малыша давно ходили в доме пары. Костенко не скрывает, что они с супругом готовы воспитывать чужого по крови ребенка. Анастасия вновь подняла эту тему после того, как увидела в новостной ленте историю тяжелой судьбы новорожденной девочки.
Модель заверяет, что понимает всю серьезность своего желания и готова ко всем трудностям. Она также не забывает и о родных малышах. Костенко поделилась, что им будет нелегко воспринять нового члена семьи, но все решаемо.
«Мы понимаем, что это огромная ответственность, в первую очередь это и стресс для наших общих малышей, но мы чувствуем, что в нашей семье безумно много любви для того, чтобы согреть ею еще одного малыша», — написала Костенко.
Анастасия также поделилась, что пока не понимает, как ей официально подойти к делу с удочерением и попросила совета подписчиков, которые когда-то уже стали приемными родителями.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что двухлетний сын Дмитрия Тарасова получил травму.
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