«Снова это сделаем»: Белым дом пообещал вести новые санкции против России

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 34 0

Белым дом: за незаконное удержание американцев против РФ будут введены санкции

«Снова это сделаем»: Белым дом пообещал вести новые санкции против России

Фото: Reuters / Craig Hudson

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США намерены добиваться возвращения всех заключенных американских граждан.

США планируют ввести санкции против России из-за якобы неправомерного удержания американских граждан. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

«Мы сказали американцам не ездить в Россию, мы ввели санкции, используя Акт Левинсона, и мы снова это сделаем», — заявил он.

Хотя США и усиливают давление на Россию, администрация Байдена заявила о своем намерении добиваться возвращения всех американских граждан, находящихся в стране, включая Марка Фогеля.

Фогель, бывший сотрудник американского посольства, в настоящее время отбывает наказание в России по обвинению в контрабанде и хранении наркотических веществ в особо крупном размере.

К слову, 2 августа состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и западными странами. Восемь граждан РФ вернулись на Родину.

Среди них офицер Вадим Красиков, Вадим Конощенок, Артем Дульцев, Анна Дульцева, Михаил Микушин, Павел Рубцов, Роман Селезнев и Владислав Клюшин.

Вернувшихся на Родину россиян лично встретил глава РФ Владимир Путин. Он поблагодарил их за верность своей стране.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова высказалась о ситуации в тюрьмах США.

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