«Снова это сделаем»: Белым дом пообещал вести новые санкции против России

Белым дом: за незаконное удержание американцев против РФ будут введены санкции
Фото: Reuters / Craig Hudson
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США намерены добиваться возвращения всех заключенных американских граждан.
США планируют ввести санкции против России из-за якобы неправомерного удержания американских граждан. Об этом сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
«Мы сказали американцам не ездить в Россию, мы ввели санкции, используя Акт Левинсона, и мы снова это сделаем», — заявил он.
Хотя США и усиливают давление на Россию, администрация Байдена заявила о своем намерении добиваться возвращения всех американских граждан, находящихся в стране, включая Марка Фогеля.
Фогель, бывший сотрудник американского посольства, в настоящее время отбывает наказание в России по обвинению в контрабанде и хранении наркотических веществ в особо крупном размере.
К слову, 2 августа состоялся крупнейший за последние годы обмен заключенными между Россией и западными странами. Восемь граждан РФ вернулись на Родину.
Среди них офицер Вадим Красиков, Вадим Конощенок, Артем Дульцев, Анна Дульцева, Михаил Микушин, Павел Рубцов, Роман Селезнев и Владислав Клюшин.
Вернувшихся на Родину россиян лично встретил глава РФ Владимир Путин. Он поблагодарил их за верность своей стране.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова высказалась о ситуации в тюрьмах США.
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