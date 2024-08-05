«Счастье мое»: у Айзы появился новый бойфренд

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 16 0

Блогер Айза встречается с новым парнем

«Счастье мое»: у Айзы появился новый бойфренд

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кто этот мужчина, который смог покорить сердце бывшей жены Гуфа?

Блогер Айза-Лилуна Ай, бывшая жена рэпера Гуфа, снова состоит в отношениях. В своем личном блоге она хвастается, как счастлива с новым избранником.

Айза похвасталась букетом от нового поклонникаАйза похвасталась букетом от нового поклонника. Фото: Instagram* / aizalovesam

Пока личность своего бойфренда Айза скрывает, показывая лишь совместные моменты и подарки в виде букетов, которые ей присылают почти каждый день.

Долгое время Айзе не везло в отношениях, у нее не получалось встретить мужчину, с которым она могла бы быть счастлива.

До этого завезда намекала, что переписывается с новым поклонником. О том, тот ли это ухажер или новый мужчина — неизвестно.

К слову, Айза дважды была в браке. От первого мужа — рэпера Гуфа — у нее родился сын Сэм, а от второго — Дмитрия Анохина — сын Элвис. Сейчас обоих сыновей блогер воспитывает одна. После развода у Айзы были романы, но с кем, она не рассказывала.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что младший сын Айзы начал читать рэп ее бывшего мужа.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+23° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
85.70
-0.08 92.83
-0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:12
ВС РФ уничтожили состоящие на вооружении ВСУ два танка Leopard
12:09
«Счастье мое»: у Айзы появился новый бойфренд
11:54
СК возбудил уголовное дело в связи с обрушением дома в Петербурге
11:51
«Культурные ценности»: в В Третьяковскую галерею передали работы Владимира Волка
11:49
Собирали секретные данные: новые кадры задержания Гершковича и Уилана в России
11:35
Блогер Сергей Косенко задолжал ФНС более десяти миллионов рублей

Сейчас читают

«Два раза в спину»: футболист пострадал при потасовке со стрельбой в Москве
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака
«Родные, это изменит ход истории!» — трансформация посланий SHAMAN
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака