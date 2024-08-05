Троян-шпион: владельцев Android в России предупредили о слежке

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 46 0

В «Лаборатории Касперского» сообщили о слежке за пользователями Android

Троян-шпион: владельцев Android в России предупредили о слежке

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Вредоносная программа под названием LianSpy маскируется под системные приложения и финансовые сервисы.

Специалисты выявили троян-шпион LianSpy, который используют мошенники для слежки за пользователями устройств на базе Android. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе «Лаборатории Касперского».

Вредоносная программа под названием LianSpy маскируется под системные приложения и финансовые сервисы. С помощью нее мошенники собирают личную информацию пользователя Android-устройства, в том числе список контактов, журнал звонков и данные об установленных приложениях, уточнил эксперт «Лаборатории Касперского» по кибербезопасности Дмитрий Калинин.

Кроме того, троян LianSpy способен записывать экран Android-устройства при открытии приложений, преимущественно мессенджеров. При запуске вредоносная программа «прячет» свой ярлык и работает в фоновом режиме. LianSpy использует root-права для полного контроля над Android-устройством и возможности скрывать уведомления.

В «Лаборатории Касперского» отметили, что LianSpy характерен необычными для мобильного шпиона техниками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как хакеры активно атаковали российских пользователей телефонов на операционной системе Android.

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Троян-шпион: владельцев Android в России предупредили о слежке

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