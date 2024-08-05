Жизненно важно: какая процедура поможет предотвратить рак желудка

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 21 0

Гастроэнтеролог Сухорукова: ФГДС поможет вовремя выявить рак желудка

Жизненно важно: какая процедура поможет предотвратить рак желудка

Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey

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Речь об обследовании, которое необходимо проводить регулярно.

Гастроскопия желудка (ФГДС) поможет вовремя выявить онкологию и начать лечение как можно раньше. Об этом врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала в беседе с NEWS.ru.

Специалист отметила, что процедуру необходимо делать каждые три года, даже если нет никаких симптомов или жалоб на самочувствие. Более того, ФГДС выявляет не только рак, но и прочие заболевания желудка, например, наличие полипов или других новообразований.

«Если жалобы отсутствуют, то ФГДС делают начиная с 45 лет для профилактики рака», — добавила Сухорукова.

По ее словам, помимо обследования, в качестве профилактики заболеваний необходимо придерживаться сбалансированного питания. Это играет огромную роль не только для желудочно-кишечного тракта, но и других органов. Речь идет о витаминах, минералах и микроэлементах, которые должны правильно усваиваться и помогать организму работать без сбоев.

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