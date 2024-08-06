Растворимые и нерастворимые пищевые волокна: какие овощи полезны для детокса

И те, и другие виды волокон нужны для процесса детоксикации, но участвуют они на разных этапах этого процесса.

Для детоксикации организма или от избавления токсических веществ необходимо употреблять определенные продукты. Ведь именно желудочно-кишечный тракт играет в этом процессе важную роль. Об этом заявила врач-диетолог и эндокринолог Оксана Михалева в беседе с изданием Газета.ру, а также она назвала те самые продукты.

Так, она отметила, продукты для детокса делятся на два вида: имеющие в своем составе нерастворимые пищевые волокна и растворимые. К первым относятся: разные виды капусты, стебли сельдерея, свекла, репа, редька, сладкий перец, огурцы с кожицей.

«Особенно ценными в этом плане являются перечисленные овощи, употребляемые в свежем виде. Также много клетчатки содержится в цельнозерновых злаках», — отметила она.

Растворимые пищевые волокна больше всего содержатся в таких овощах, как тыква, кабачок, баклажан, помидоры, свекла, морковь, бобовые, также много их в ягодах. Свежие или малообработанные овощи в этом плане предпочтительнее.

«Растворимые пищевые волокна являются пищей для полезных бактерий кишечника и способствуют созданию здорового защитного бактериального барьера на поверхности кишечного эпителия, препятствуя попаданию токсинов внутрь организма», — добавила врач.

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