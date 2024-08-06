Растворимые и нерастворимые пищевые волокна: какие овощи полезны для детокса

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 19 0

Диетолог Михалева: капуста, свекла и тыква идеальны для детокса организма

Растворимые и нерастворимые пищевые волокна: какие овощи полезны для детокса

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Elagin

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

И те, и другие виды волокон нужны для процесса детоксикации, но участвуют они на разных этапах этого процесса.

Для детоксикации организма или от избавления токсических веществ необходимо употреблять определенные продукты. Ведь именно желудочно-кишечный тракт играет в этом процессе важную роль. Об этом заявила врач-диетолог и эндокринолог Оксана Михалева в беседе с изданием Газета.ру, а также она назвала те самые продукты.

Так, она отметила, продукты для детокса делятся на два вида: имеющие в своем составе нерастворимые пищевые волокна и растворимые. К первым относятся: разные виды капусты, стебли сельдерея, свекла, репа, редька, сладкий перец, огурцы с кожицей.

«Особенно ценными в этом плане являются перечисленные овощи, употребляемые в свежем виде. Также много клетчатки содержится в цельнозерновых злаках», — отметила она.

Растворимые пищевые волокна больше всего содержатся в таких овощах, как тыква, кабачок, баклажан, помидоры, свекла, морковь, бобовые, также много их в ягодах. Свежие или малообработанные овощи в этом плане предпочтительнее.

«Растворимые пищевые волокна являются пищей для полезных бактерий кишечника и способствуют созданию здорового защитного бактериального барьера на поверхности кишечного эпителия, препятствуя попаданию токсинов внутрь организма», — добавила врач.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых популярных диетах за последние 35 лет.

+18° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
84.95
-0.75 93.04
0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:16
Верник о своей новой книге про Плисецкую: «Почувствовал в ней другого человека»
8:15
Борис и Глеб Летние 6 августа — история и чудеса первых русских святых
8:00
Растворимые и нерастворимые пищевые волокна: какие овощи полезны для детокса
7:46
Случайная жертва: преступники влезли в дом Тома Хэнкса
7:32
Слесарь и курьер? Какие самые востребованные сферы для трудоустройства в Москве
7:18
На связи: в Якутии ученые испытали уникальные устройства

Сейчас читают

Русские и белорусы не взламывали софт атомного флота Британии — они его написали
«Из жизни 20 лет вылетело»: вышедший на свободу «лесопарковый маньяк» заявил о невиновности
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака