Отвергнутые диетологами: самые популярные диеты за последние 35 лет

Как последние десятилетия женщины боролись с лишними килограммами?

Если в далекие-далекие времена лишний вес у человека считался признаком финансового достатка и здоровья, но за последние десятилетия все изменилось. «Как похудеть быстро?» — именно таким вопросом на протяжении многих лет ежедневно задавались миллионы людей.

А те, кто в определенный момент достигал успеха, использовав ту или иную диету, сразу передавали информацию о своих результатах «сарафанным радио». При этом те, кто получал «ценную» информацию, сразу бежали пробовать ее на себе, вовсе не задумываясь — эта диета может и навредить здоровью. 5-tv.ru собрал несколько популярных диет, которые были отвергнуты врачами и диетологами.

Японская диета

Особенный интерес к диетам стал проявляться у нас в стране с началом 1990-х годов. С развитием медицинских и научных исследований о питании стали появляться новые методики, а параллельно с развитием науки, активно трансформировалось и информационное поле.

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В него попадали не только, действительно, полезные, действующие диеты, имеющие под собой клинически-доказанную базу, но и сомнительные. Одной из таких стала так называемая «японская диета».

Ее автором считают нобелевского лауреата и молекулярного биолога Есинори Осуми. Однако он сам не патентовал свои научные работы в сфере диетологии. Поэтому лишь со временем стало понятно — создание «японской диеты» — дело рук анонимного автора. Но россиян автор диеты не волновал — им хотелось как можно скорее увидеть стройное тело в зеркале.

Диета представляла собой готовое меню на семь, 14 или 21 день. Вот, к примеру, вариант недельного питания. Так, в первый день утром разрешалось выпить чашечку кофе, на обед съесть два вареных яйца, вареную капусту и запить томатным соком, а на ужин побаловать себя вареной или даже жареной рыбой.

Во второй день к этому списку можно было добавить небольшой сухарик, а вечерний прим пищи заменить говядиной и стаканом кефира. Описывать так подробно остальные дни не стоит. Можно лишь отметить — худеющему позволялось еще съесть кусочек сыра, вареную курицу, вновь капусту, жареную снова рыбу, фрукты и яйца. А на завтрак на протяжении семи дней человеку приходилось довольствоваться лишь чем-то жидким: кофе или чаем.

Меню лишь на первый взгляд может показаться разнообразным, но если присмотреться, понимаешь — в диету не включены многие продукты, которые так важны для жизнедеятельности организма. Да и японского в ней мало — разве что рыба. Во всем остальном ничего японского в этой строгой самурайской диете нет.

Если человек каким-то образом в 1990-х годах мог выстрадать на приведенном меню даже неделю, то, конечно, доказывал окружающим — у него сила воли есть. Однако вместе с тем мучил свой организм несбалансированным, неполноценным питанием. Ведь за всю неделю свой организм он насыщал лишь белками, витамином В6, В12 и холестерином.

«Кремлевская диета»

В конце 1990-х годов в России стала набирать популярность «кремлевская диета». Она базировалась на теории врача-кардиолога Роберта Аткинса. Свое название, по легенде, она получила благодаря главным адептам — видным чиновникам госаппарата, которым такая система питания позволяла и оставаться в тонусе, и спокойно посещать всевозможные фуршеты с нарезочками и коньяками, не подвергая себя социальному изгнанию.

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Только представьте, на этой диете можно было есть колбасу, майонез, копченую рыбу, сыр, сливочное масло. Да еще и в любых количествах в любое время суток. При этом, вес уходил на глазах. По крайней мере, так утверждали. Мол, даже певица Лариса Долина заметно похорошела именно благодаря «кремлевской диете».

Согласно правилам диеты, разрешалось есть только определенные продукты, которые имели определенное количество баллов. Чтобы худеть эффективно, сидящий на диете не должен был выходить за суммарные 40 баллов. Диета подкупала тем, что в таблице был простой, но ограниченный набор доступных продуктов. Кроме того, разрешалось пить алкогольные напитки.

К примеру, можно было налегать на пищу с высоким содержанием белков и жиров. Благодаря такому сдвигу питания в сторону белковых продуктов тормозился процесс отложения новых жировых запасов, а параллельно организм заряжался энергией, которую получал из старых слоев жира.

Однако кроме инструкции по подсчету баллов за съеденное в «кремлевской диете» не было и нет никаких рекомендаций по сочетаемости продуктов, нет рекомендаций по количеству приемов пищи, по длительности возможного применения, такую диету скорее можно отнести к шуточным.

Кроме того, после такого питания в организме могла наблюдаться острая нехватка витаминов, нарушалась работы пищеварительной системы и обмена веществ. Конечно, находились те, кто утверждал — он похудел, но не рассказывал, что случилось с его здоровьем за время такого ограничения в питании.

Стоит отметить, что «кремлевская диета» до сих пор популярна. Однако в век развития интернета все больше людей понимают — лучше поискать какую-то более щадящую методику.

«Диета-щетка» или детокс-программа

Еще одной набирающей популярность в 1990-х годах диетой стала так называемая «диета-щетка». Ее стали раскручивать на фоне новостей о стремительно ухудшающейся экологии.

Мол, каждому организму время от времени нужно «чиститься», то есть избавляться от токсинов, скапливающихся в кишечнике. Кто именно является автором «диеты-щетки», до сих пор неизвестно.

Согласно этой диете разрешалось пить не менее двух литров воды в сутки, а также есть только зеленые твердые сорта овощей и фруктов, такие как капуста, брокколи, зеленая редька, зеленое яблоко.

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Считалось, что овощи и фрукты за счет своей грубой структуры действовали как щетка на кишечник. Такого питания рекомендовалось придерживаться несколько раз в неделю. О длительности ни слова.

«Очищать» организм можно было не только при помощи фруктов и овощей, но и принимая оливковое масло и лимонный сок, травяные отвары и натуральные соки, поедая овес и делая клизмы с ромашкой. Возможно, находились и те, кто избавился от лишних килограммов, придерживаясь такого питания, но сейчас очевидно — такой подход к питанию может лишь навредить организму.

В доказательной медицине «детокс» и «шлаки» — это псевдонаучные термины. Врачи уверены: никаких токсинов здоровый организм не накапливает, и очищение требуется только при отравлении — например, алкоголем, наркотиками, тяжелыми металлами и прочее.

«Детокс-коктейли часто содержат слабительные, выводящие из организма не токсины, а воду. Призыв пить больше воды, несущийся из каждого утюга, не содержит четкого указания, насколько больше — „перепить“ воды тоже возможно. Водное отравление — тяжелое нарушение водно-солевого баланса в организме, чреватое отеками и серьезными нарушениями здоровья из-за дефицита натрия», — предупредила клинический психолог Светлана Бронникова в беседе с «Известиями».

Кроме того, чаще всего придерживающиеся такой диеты «зарабатывали» расстройство желудочно-кишечного тракта, а еще у них возникал дефицит нутриентов.

Чудо-таблетки

«Хочешь похудеть — спроси меня как!» — гласил слоган одной американской компании. Производители чудо-средства обещали — употребляя каждый день их таблетки, можно добиться невероятного результата в похудении. Даже спортом не надо заниматься, даже следить за питанием не надо. Килограммы будут таять на глазах. Лишь успевай покупать одежду на размер меньше.

И в 1990-х годах многие верили таким обещаниям. А когда торговцы этими чудо-пилюлями стояли буквально на каждом шагу — доверие увеличивалось в разы. Лишь с развитием интернета стало понятно — все это уловки продавцов. Никакого волшебного эффекта не стоит ждать. Впереди лишь загубленное здоровье.

Ведь с годами стали появляться недовольные клиенты продукции. Они жаловались на головную боль, тошноту, изжогу, симптомы отравления. А компания продолжала уверять — их продукция абсолютно безвредна и натуральна.

Со временем стало очевидно — препараты на основе лекарственных трав часто не только бесполезны, но и небезопасны. К таким выводам, в частности, пришли исследователи из Университета Аделаиды в Австралии.

Несмотря на попытки закрыть компанию, она до сих пор работает более чем, в 90 странах мира. Только вот с каждым годом недовольных клиентов становится лишь больше.