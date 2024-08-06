«Не хочу углубляться: европейские дипломаты попытались устроить политическую акцию в Карелии

Свое далекое от реальности видение истории продемонстрировали европейские дипломаты, которые собрались на мемориальном кладбище Сандармох в Карелии.

Представители Финляндии, Франции, Швеции, Германии, Польши и Норвегии решили почтить память жертв политических репрессий. При этом дипломаты просто обошли тот факт, что в Сандормохе находятся останки погибших в результате геноцида, устроенного финскими пособниками нацистов.

Громкие заявления политиков буквально были пропитаны двусмысленностью. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь в этом убедился.

Автобусы с бывшими активистами ликвидированного общества «Мемориал»*, машины с дипломатическими номерами, показная печаль на лицах. Каждый год в начале августа в урочище Сандармох в Карелии приезжает целая делегация.

Активисты бывшего «Мемориала» благодарят дипломатов Евросоюза, те, в свою очередь, самодовольно улыбаются. И те и другие называют это днем памяти жертв политических репрессий.

Те, кто сегодня приехал в Сандармох с букетами цветов, отчего-то уверены, что каждая воронка — это братская могила расстрелянных здесь жертв политических репрессий. На основании этого проводили подсчеты, и цифра приблизилась к десяти тысячам человек, хотя никакого научного подтверждения этому нет.

Среди дипломатов сотрудники посольства Германии — страны, которая в годы Великой Отечественной поставила уничтожение советских граждан на поток, Финляндии — главного помощника нацистов в блокаде Ленинграда, и даже консул Норвегии.

Посол Финляндии в России Антти Хелантеря общаться с журналистами желанием не горит. Очевидно, знает, что вопросы для него будут малоприятными. О некоторых страницах истории финны предпочитают не вспоминать.

Даже ради приличия финский посол не сказал, что это не так. Вопрос он просто проигнорировал. При этом недавно суд в Карелии признал действия Финляндии в Великую Отечественную геноцидом.

«На этой небольшой территории, финский режим установил более 100 мест принудительного содержания, 14 концлагерей для мирного гражданского населения. Установлено, что всего из 67 тысяч советских военнопленных примерно 22 тысячи погибло. То есть каждый третий погиб», — рассказывает историк Сергей Веригин.

Финские, польские, немецкие, шведские и норвежские дипломаты, конечно же, все это знают. Но говорить об этих страшных цифрах никогда не станут. Гораздо приятнее свысока рассуждать о репрессиях в чужой для них стране.

«Пусть это обсуждение будет между научниками тогда. И увидим. Ну, я не хочу углубляться. Я знаю, что здесь шведы и другие жертвы сталинских репрессий. Поэтому я здесь», — заявляет советник-посланник посольства Швеции в РФ Ян Эрик Микаэль Лундин.

Пообщаться с иностранными дипломатами приехали и карельские казаки, среди которых немало действующих военных — участников СВО, которые своими глазами видели финских наемников, немецкие танки, шведские гранатометы и польские гаубицы.

К общению на основе фактов дипломаты готовы не были и поспешили побыстрее ретироваться, напоследок спросив активистов ликвидированного общества «Мемориал», как поживает осужденный за педофилию глава карельского отделения.

Попытка навязать съемочной группе свои правила успеха не имела. В итоге урочище Сандармох дипломаты покидали под включенный в припаркованной машине марш «Прощание славянки».

Символично, что у Антти Хелантеря, посла Финляндии, скоро заканчивается срок полномочий. Вполне вероятно, что больше в Карелию он не попадет. А получать российскую визу для визита на мемориальное кладбище он попросту не станет. Наверняка у дипломата найдутся дела и поважнее.

* — Организация признана в России иностранным агентом и ликвидирована по решению суда