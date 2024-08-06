«Жизнь восстанавливается»: россиянка об обстановке в Бангладеш после беспорядков

Елена Басс проживает в стране с супругом 37 лет.

После массовых беспорядков жизнь в Бангладеш постепенно начинает восстанавливаться. Об этом рассказала директор российского центра образования в Бангладеш Елена Басс в беседе с 5-tv.ru.

Россиянка рассказала, что живет в столице государства Дакке с супругом уже 37 лет. На данный момент ситуация в городе более-менее нормализовалась, и семья «немножко выдохнула». Но в последние дни было очень страшно, добавила она.

«Все началось с очень безобидной темы. Студенты выступили со своими требованиями. Государство объявило 30% квоту детям и семьям тех, кто в свое время, в 1971 году, воевал за независимость. Государство выделило им в этот раз 30% квоту, что очень много. Это квота на государственные места и на места в университетах», — рассказала Басс.

Елена объяснила, что таким образом государство забрало возможность у остальных граждан учиться в университетах и получить государственную работу, а это мечта многих и «гарантия успешного будущего». Поэтому студенты вышли в июле на улицы. Однако в определенный момент мирный митинг превратился в стычки.

Басс рассказала, что участников демонстрации начали расстреливать чуть ли не в упор. Погибло большое количество молодежи, более трех сотен человек. По разным данным, было арестовано от трех до девяти тысяч студентов.

После недолгого затишья правительство Бангладеш объявило военное положение, что вызвало еще больший протест со стороны студентов.

«Все вышли на улицу, и вот с этим потоком людей уже ничего нельзя было сделать. Это было даже не море, это был просто океан людей. Это была такая волна, которая сметала на своем пути абсолютно все под нажимом вот этого массового движения», — рассказала россиянка.

Она подчеркнула, что сейчас на улицах гораздо спокойнее и даже начал работать городской транспорт. В Дакке также заработал аэропорт.

«Жизнь потихонечку восстанавливается», — резюмировала Елена.

Почему в Бангладеш вспыхнули протесты

Беспорядки охватывали Бангладеш и в прошлые годы, однако они обрели новую силу в 2024 году. Студенты, как и сейчас, выходили на улицы страны из-за правительственной системы квотирования приема на государственную службу, в рамках которой потом не все могли устроиться на работу. Программа была приостановлена и возобновлена в текущем году.

По данной системе преимущество при поступлении на работу в государственный аппарат имеют выходцы из семей участников войны за независимость Бангладеш от Пакистана 1971 года, представители национальных и религиозных меньшинств, а также округов с недостаточным представительством в госслужбе и инвалидов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Британии высказались о протестах против мигрантов.