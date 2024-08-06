Украинское движение также указало на уничтожение народа страны и его дискриминацию по множеству признаков.

Движение «Другая Украина» обратилось к Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) с просьбой рассмотреть вопрос узурпации власти в стране утратившим легитимность президентом* Владимиром Зеленским. Статья председателя движения Виктора Медведчука опубликована на официальном сайте «Другой Украины».

«В обращении содержится призыв созвать расширенное заседание Постоянного совета для рассмотрения указанных в обращении фактов узурпации власти утратившим легитимность Зеленским», — сообщил Медведучк.

Движение также требует обратить внимание на случаи притеснения граждан Украины по языковому, религиозному признаку и политическим убеждениям. В сообщении Медведчука указано, что в стране наблюдается и проявление агрессивного национализма, нацистских методов для устрашения населения и борьбы с оппозицией.

Председатель «Другой Украины» подчеркнул, что преступный киевский режим, во главе с Зеленским, уничтожает украинский народ и провоцирует начало третьей мировой войны.

Движение призвало Совет Европы обратить внимание на эти проблемы и вернуть стране конституционный правопорядок.

Ранее 5-tv.ru передавал слова секретаря Совбеза Сергея Шойгу о сотнях тысяч потерь в рядах украинских боевиков, которые произошли после отказа Зеленского рассмотреть выдвинутые в июне Владимиром Путиным условия для мирного урегулирования конфликта.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.