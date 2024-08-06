Шойгу: Украина потеряла 115 тысяч боевиков, отказавшись от предложения Путина

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 51 0

Утрат можно было бы избежать, согласившись на озвученные Россией в июне условия.

Фото, видео: Reuters / CLODAGH KILCOYNE; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Киев никак не отреагировал на условия по урегулированию ситуации на Украине, которые выдвинул президент России Владимир Путин в июне этого года, в результате чего потерял тысячи боевиков. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в ходе общения с журналистами.

По информации Шойгу, за неполные два месяца киевский режим потерял более 115 тысяч боевиков. Этого можно было избежать, если бы Украина пошла на условия, которые Путин выдвинул в ходе выступления в МИД России в июне 2024 года.

«С той поры прошло почти два месяца, какой-то реакции нет», — подчеркнул Шойгу. Именно поэтому секретарь Совбеза не видит смысла обсуждений Женевских конференций, «формул мир Украины» и прочего.

К тому же, за прошедшее с уточнения условий Путиным время Украина утратила еще 420 квадратных километров территории и более трех тысяч единиц военной техники.

В своем последнем обращении президент* Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры между Россией и Украины должны состояться уже в текущем году. При этом никаких конкретных условий Зеленский, по своему обыкновению, не обозначил.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шойгу заявил о появлении новых лагерей подготовки боевиков в Афганистане.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.

Тема:
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