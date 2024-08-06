«Сама женственность»: Татьяна Брухунова показала свою фигуру в купальнике

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 60 0

Татьяна Брухунова показала свою фигуру в купальнике

«Сама женственность»: Татьяна Брухунова показала свою фигуру в купальнике

Фото: ТАСС / Vyacheslav Prokofyev

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Поклонники по достоинству оценили образ жены Евгения Петросяна.

Супруга народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала свою фигуру в купальнике. Об этом сообщает издание 7Дней.ru со ссылкой на ее личный блог.

Брухунова опубликовала фото с отдыха, на котором позирует в полный рост возле бассейна. Для своего образа она выбрала слитный черный купальник, добавив в качестве аксессуаров шляпу и солнцезащитные очки.

Подписчики оценили ее фигуру, отметив, что супруга артиста выглядит весьма достойно.

«Сама женственность. Очень красиво», — восхищаются ею поклонники.

Брухунова родила второго ребенка, дочку Матильду, осенью в 2023 году и жаловалась в Сети, что набрала 15 килограммов, которые уходят очень тяжело.

Свой отпуск знаменитая семья проводит в Сочи. В курортном городе у них есть шикарная вилла. К слову, Петросян и Брухунова взяли с собой на отдых не только детей, но и нянь, чтобы сын и дочь не оставались без присмотра.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Татьяна Брухунова поделилась методом воспитания детей.

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«Сама женственность»: Татьяна Брухунова показала свою фигуру в купальнике

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