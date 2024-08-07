«Оптимальное время»: когда пора вести ребенка к окулисту

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 20 0

Офтальмолог Махиня: детей лучше водить к окулисту в августе

«Оптимальное время»: когда пора вести ребенка к окулисту

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

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Детям младше 14 лет требуется проходить проверку зрения у офтальмолога ежегодно.

Детей лучше водить на проверку зрения к окулисту в августе. Об этом URA.RU рассказал детский офтальмолог Елена Махиня.

Для несформировавшегося организма различные нагрузки могут нести физиологические проблемы. Из-за чрезмерного напряжения глаз во время учебы, развивающих занятий и игр в телефоне начинает ухудшаться зрение.

Для контроля состояния ребенка и возможности успеть вовремя остановить развитие патологии, следует обращаться к профильному специалисту ежегодно до достижения 14 лет. Именно этот возрастной период связан с формированием тела ребенка.

«Оптимальное время для визита к офтальмологу — это несомненно август. Именно после полноценного отдыха нужно позаботиться о здоровье глаз, чтобы правильно подготовиться к новому учебному году», — сообщила Махиня.

По статистике, каждый год в России обнаруживают заболевание глаз у 1,5 миллиона детей до 14 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что все пляжи Петербурга закрыли для купания из-за нарушения санитарных норм.

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