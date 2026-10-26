Врач объяснила, как остановить ухудшение зрения у детей

Ринская перечислила способы остановить ухудшение зрения у детей

Близорукость у ребенка может продолжать прогрессировать даже после подбора очков и ограничения использования гаджетов. Причина заключается в том, что по мере роста глазного яблока изменяется фокусировка изображения, а зрение вдаль постепенно становится хуже. О том, как контролировать этот процесс и вовремя заметить опасные изменения, aif.ru рассказала доктор оптометрии Наталья Ринская.

Как понять, что близорукость прогрессирует

По словам специалиста, родителям необходимо обращать внимание не только на количество диоптрий, но и на увеличение осевой длины глаза. Именно этот показатель позволяет оценить изменения, которые происходят по мере развития миопии.

«Изменение рефракции на 0,50 диоптрии и более за год обычно считают клинически значимым», — пояснила Ринская.

Дополнительным сигналом может стать увеличение длины глазного яблока примерно на 0,2–0,3 миллиметра в течение года. Однако эти показатели необходимо сопоставлять с возрастом, поскольку скорость роста глаза у детей различается.

Особое внимание врач советует уделять пациентам, у которых близорукость появилась в раннем возрасте. Чем раньше началось заболевание, тем больше времени остается для его дальнейшего прогрессирования. Поэтому при выборе лечения учитываются результаты предыдущих обследований, наследственность и изменения за последний год.

Почему одних очков может быть недостаточно

Первым этапом контроля миопии эксперт назвала правильно подобранную оптическую коррекцию. Ребенок должен пользоваться очками в соответствии с назначением специалиста, а не только тогда, когда ему трудно рассмотреть предметы вдали.

Проверять зрение и рефракцию Ринская рекомендует не реже одного раза в шесть месяцев. При необходимости рецепт следует своевременно обновлять.

При этом обычные очки прежде всего обеспечивают четкое изображение. Если близорукость продолжает прогрессировать, офтальмолог может предложить дополнительные методы контроля, направленные на замедление роста глазного яблока.

Помогают ли ночные линзы при близорукости

Одним из вариантов является ортокератология — использование специальных жестких газопроницаемых контактных линз во время сна. Они временно изменяют форму роговицы, позволяя днем обходиться без очков.

По данным исследований, этот метод также способен замедлять осевой рост глаза у части детей. Однако результат зависит от индивидуальных особенностей, а сама процедура требует предварительного обследования, соблюдения гигиены и регулярного медицинского наблюдения.

Ночные линзы подходят не всем. При инфекционных заболеваниях и симптомах со стороны глаз их применение необходимо обсуждать с лечащим специалистом, а на период временного отказа от линз должна быть предусмотрена очковая коррекция.

Ортокератология не устраняет близорукость окончательно и не гарантирует полного прекращения ее развития.

Чем опасна отмена капель с атропином

Другим способом контроля миопии является использование глазных капель с низкими концентрациями атропина. Некоторые исследования показывают, что препарат способен замедлять прогрессирование близорукости, однако его эффективность зависит от дозировки и особенностей пациента.

Особое внимание Ринская уделила так называемому эффекту отскока — ускорению прогрессирования миопии после прекращения лечения.

По словам эксперта, наиболее заметные изменения в отдельных исследованиях наблюдались в первые шесть месяцев после отмены препарата. Причем постепенное снижение дозировки не всегда полностью устраняло этот эффект.

При этом результаты исследований не означают, что атропин неизбежно ухудшает зрение после отмены. Вопросы долгосрочной эффективности и оптимальных схем лечения продолжают изучаться, а решение о применении препарата должно приниматься детским офтальмологом.

Главным условием контроля близорукости остается регулярное наблюдение. Своевременные обследования помогают оценивать изменения, корректировать назначения и выбирать подходящий метод с учетом возраста ребенка и скорости прогрессирования заболевания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об ошибках родителей, которые могут навредить зрению детей. Офтальмолог предупредил, что привычка давать ребенку гаджеты даже во время прогулок создает дополнительную зрительную нагрузку. Специалист также призвал не полагаться на очки с отверстиями вместо полноценной диагностики и рекомендовал проходить комплексное обследование дважды в год.

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