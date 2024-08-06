Выживший? Леонардо ДиКаприо пострадал на отдыхе в Италии

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 39 0

Леонардо ДиКаприо ужалила медуза во время отдыха в Италии с Ви

Выживший? Леонардо ДиКаприо пострадал на отдыхе в Италии

Фото: www.globallookpress.com / italyphotopress

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Медуза ужалила актера практически в пятую точку.

Известный голливудский актер Леонардо ДиКаприо пострадал во время отдыха в Италии. Об этом сообщает таблоид TMZ.

«Выживший» плавал на яхте в Средиземном море со своей возлюбленной, 26-летней моделью Витторией Черетти. В определенный момент ДиКаприо почувствовал пощипывание в районе бедер — оказалось, что его ужалила медуза. Ожог промыли под душем, затем продезинфицировали и насухо вытерли полотенцем.

Как пишет TMZ, актер пострадал не сильно. На попавших в сеть кадрах он смеется и показывает Черетти место ожога.

Об отношениях Лео и Черетти стало известно в сентябре 2023 года. Над одним из главных ловеласов Голливуда часто посмеивались в прессе — своих подружек-моделей он без зазрения совести бросает, когда их возраст переваливает за отметку в 25 лет. Однако с Черетти этого не произошло, пара продолжает встречаться.

Однако это не означает, что голливудская парочка останется вместе на долго. В марте 2024 года US Magazine сообщил, что ДиКаприо не намере делать Черетти предложение, а кольцо, которое модель носит на безымянном пальце, не является помолвочным. К тому же, по данным In Touch Weekly, у Черетти и ДиКаприо свободные отношения.

Ранее 5-tv.ru писал о впечатлениях блогера Амирана Сардарова от встречи с ДиКаприо.

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