«Пухлый мужичок»: Сардаров поделился подробностями встречи с Ди Каприо

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 86 0

Блогер Сардаров: Ди Каприо постоянно сидит в телефоне и ищет русских моделей

«Пухлый мужичок»: Сардаров поделился подробностями встречи с Ди Каприо

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/R4924_italyphotopress

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Блогер частенько захаживал на звездные вечеринки.

Российскому блогеру Амирану Сардарову во время жизни в США посчастливилось побывать на звездных вечеринках с участием Леонардо Ди Каприо. Сардарову подметил, что актер постоянно занимается поиском девушек, даже во время еды. Об этом известный блогер сообщил в эфире одного из YouTube-шоу.

«ДиКаприо ходит все время в кепке, курит и сидит в телефоне, ищет русских телок-моделей. Я его в первый раз даже не узнал. Меня привел друг-американец в бар, который открыл повар ДиКаприо. Лео приходит чиллить туда с Тоби Магуайром. Вот он сидит за соседним столом, а я смотрю это пухлый мужичок. Даже непонятно, что ДиКаприо», —поделился Сардаров.

Интернет-знаменитость рассказал, что своими глазами видел, как оскароносный актер выпивал, смотрел порнографические ролики и без конца курил.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актера Леонардо Ди Каприо и итальянскую модель Витторию Черетти засняли целующимися в клубе на Ибице. Резонансные кадры опубликовал таблоид Page Six.




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«Пухлый мужичок»: Сардаров поделился подробностями встречи с Ди Каприо

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