«Сильно болели ноги и вены»: дочь актера «Глухаря» Новицкого о причине его смерти

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 69 0

Актер сериала «Глухарь» Новицкий умер из-за оторвавшегося тромба

«Сильно болели ноги и вены»: дочь актера «Глухаря» Новицкого о причине его смерти

Фото: Кадр из сериала «Вышибала», 2016 г.

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

О смерти артиста стало известно лишь через сутки после остановки его сердца.

Актер сериала «Глухарь» Владимир Новицкий, вероятно, скончался из-за оторвавшегося тромба. Такую причину смерти озвучила его дочка Ксения в беседе с агентством ИА Регнум.

«У папы всегда со здоровьем было не очень. Незадолго до смерти у папы сильно болели ноги и вены. Вероятнее всего, причиной смерти стал оторвавшийся тромб», — заявила Ксения.

Вскрытие еще не проводилось, поэтому точная причина смерти станет известна позже. При этом Ксения призналась, что тело актера удалось обнаружить только спустя сутки после смерти.

Новицкому было 46 лет. Его похоронили на Ваганьковском кладбище.

Владимир Новицкий родился 29 ноября 1977 года. Он окончил театральное училище в Москве, после чего устроился на службу в театр «Вернисаж», где работал на протяжении четырех лет.

Дебют в кино у него случился в 2001 году после небольшого эпизода в фильме «Львиная доля». Среди самых известных работ Новицкого — сериалы «Глухарь», «Кодекс чести», «Студенты», «Кулагины», «Мент в законе — 6» и многие другие. Последней работой Новицкого в кино стал мини-сериал «Конец света», вышедший в 2022 году. Всего за свою карьеру актер успел принять участие в более чем 40 проектах.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти актера из сериалов «Моя прекрасная няня» и «Кухня» Вячеслава Гилинова.

+17° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
85.16
0.21 93.03
-0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:02
Индийский убийца детей: что в себе таит смертельный вирус?
8:58
Российские силы ПВО подавили несколько дронов ВСУ в Воронежской области
8:35
«Вылечиться невозможно»: нарколог развеял миф о пользе алкоголя при ОРВИ
8:22
СМИ узнали об аресте счетов экс-замминистра обороны Тимура Иванова
8:08
«Как знакомиться с мужчинами?» — Лерчек пожаловалась на проблемы в личной жизни
7:54
«Сильно болели ноги и вены»: дочь актера «Глухаря» Новицкого о причине его смерти

Сейчас читают

Ярмарка тщеславия на могиле, мертвые цветы, запрет оборачиваться: священник назвал кладбищенские приметы, в которые лучше не верить
Любовь Успенская «слила» прессе компромат на Киркорова: факты такие жуткие, что их даже не стали публиковать
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака