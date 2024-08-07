«Ване до сих пор обидно»: как Пелагея отомстила Телегину за измены

Развод знаменитой пары был непростым и сопровождался скандалами, которые не утихают по сей день.

Заслуженная артистка РФ Пелагея отомстила бывшему супругу хоккеисту Ивану Телегину, через суд заставив его выплачивать ипотеку за дом, который теперь принадлежит ей. Так у спортсмена образовался долг в 64 миллиона рублей, передает KP.RU.

Скандалы и суды между бывшими длятся ни один год. Пелагея в 2020 году официально подтвердила разрыв с хоккеистом, который, по ее словам, изменил с ее же подругой. После Телегин наложил запрет на выезд за границу их общей дочери Таисии, который до сих пор не снял. При этом певица утверждает, что отец не принимает участия в жизни девочки.

Однако теперь Телегин и сам не может покидать Россию из-за долга за особняк. Бывшие длительное время не могли договорится по дому на Новой Риге. Сначала хоккеист взял на себя его содержание и ипотеку. После по итогам заседания в Никулинском суде все имущество досталось Пелагее.

«Да, дом Пелагея у Вани забрала. Конечно, Иван не согласен с решением суда по квартире, поскольку в ее покупку он вложил около 30 процентов стоимости этих апартаментов. Ване до сих пор обидно, что он содержал всю семью Пелагеи, а она все свои немалые гонорары переводила своей маме», — рассказывали друзья Телегина.

После решения суда спортсмен перестал выплачивать ипотеку за дом. Какое-то время певица делала это самостоятельно, но потом подала заявление, указав, что особняк куплен Телегиным и кредит он брал на себя.

«Они с Пелагеей заранее договорились: она получает дом, и дальнейшее его содержание, обслуживание, оплата ипотеки на ней. Он к этому отношения иметь не будет. Это обсуждалось при всех, есть куча свидетелей, даже бумажки подписали по этому вопросу», — рассказывала одна из подруг Ивана.

Кстати, Телегин должен и самой певице. По словам адвокатов Пелагеи, спортсмен задолжал более 59 миллионов рублей по алиментам.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Пелагея оспорит решение суда о разделе имущества с экс-супругом.