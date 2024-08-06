Пелагея оспорит решение суда о разделе имущества с экс-супругом

Адвокат певицы поделился основаниями для подачи жалобы.

Певица Пелагея оспорит решение суда о разделе имущества с бывшим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным. Об этом рассказал адвокат артистки Филипп Рябченко в беседе с 5-tv.ru.

Известно, что певица подала апелляционную жалобу в Никулинский райсуд Москвы на решение, вынесенное этим же судом 31 мая. По предварительным данным, исковые требования певицы к Телегину были удовлетворены, но все равно была подана жалоба.

Адвокат певицы поделился, на чем основано данное решение.

«Это спор о рыночной стоимости доли дома в рамках исполнительного производства. Доля Телегина оценена неверно. Телегин добровольно не исполняет решение суда о разделе имущества. Мы обратились в суд для урегулирования этого вопроса с наименьшими потерями для всех сторон», — заявил он.

О разладе в семье Пелагеи и Ивана Телегина стало известно в 2019 году. А в 2020-м певица официально подтвердила разрыв с мужем. Развод был непростым и сопровождался скандалами. Супруги делили имущество, Пелагея требовала алименты.

Кроме того, Пелагея связывалась с бывшей партнершей Ивана Евгенией Ноур, предложив ей также подать в суд на хоккеиста за то, что он не обеспечивал их общего сына в течение пяти лет. Ноур последовала совету, и суд принял решение в ее пользу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хоккеист Иван Телегин задолжал более 60 миллионов рублей по ипотеке.