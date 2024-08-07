Жуткое дело о торговле детьми в Москве обросло новыми подробностями

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 52 0

В деле о торговле детьми в Москве появилась новая фигурантка

Жуткое дело о торговле детьми в Москве обросло новыми подробностями

Фото: 5-tv.ru

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В истории появилась новая фигурантка.

В жутком деле о торговле детьми от суррогатных матерей в Москве появилась новая фигурантка. Новые детали сообщили в пресс-службе столичного управления Следственного комитета России.

«Благодаря совместной работе следователей установлена еще одна женщина, совершившая сделку в отношении новорожденного в 2020 году. Ей предъявлено обвинение», — отметили в ведомстве.

О бесчеловечном отношении к детям стало известно в прошлом году. По версии следствия, многодетная мать Юлия Логинова покупала несовершеннолетних. Это вскрылось после того, как в крови одного из ее детей нашли лекарство, запрещенное при его заболевании. Тогда возбудили уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью. А дальше стали разбираться, кто из 15 воспитываемых Логиновой детей приходятся ей родными.

Выяснилось, что в 2010 году женщине сделали операцию, после которой она не могла рожать. При этом она продолжала уверять, что некоторые из более поздних детей — ее родные.

Было возбуждено уголовное дело. Логинову уже обвиняли в торговле детьми. Ее арестовали, а вместе с ней и других фигуранток дела, среди которых суррогатная мать Фируза Усканова и Наталья Патока, организовавшая кризисный приют для женщин.

Все они находили беременных, которые не хотели рожать детей, убеждали их оставить малышей. Предоставляли им еду, необходимые лекарства и нужные обследования. Как только женщины рожали, детей они забирали и по поддельным документам регистрировали их на себя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем в РФ хотят сократить допустимый срок прерывания беременности.

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