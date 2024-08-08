«Сватают прекрасную Адель»: манулу из Московского зоопарка нашли невесту

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 33 0

В Московском зоопарке манулу Тимофею нашли невесту из Новосибирска

«Сватают прекрасную Адель»: манулу из Московского зоопарка нашли невесту

Фото: Telegram / Светлана Акулова / svetlanaakulova1

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Подробностями личной жизни Тимофея поделилась директор зоопарка.

В Московском зоопарке манулу Тимофею выбирают невесту. Об этом сообщила в своем Telegram-канале директор учреждения Светлана Акулова.

Она рассказала, что в Москву из Китая прибыли поклонницы кота Тимофея. Девушки хотели увидеть своего любимца и узнать, как он живет. Кроме того, они приехали в зоопарк с интересным предложением.

«Наши гости очень хотят, чтобы у Тимофея поскорее появилась невеста. Они сватают для Тимоши прекрасную Адель, которая живет в Новосибирске», — написала Светлана.

Описание изображенияАдель. Telegram / Светлана Акулова / svetlanaakulova1

Директор зоопарка подчеркнула, что это серьезный вопрос, требующий внимательного рассмотрения и подготовки. На данной момент идет стадия активного обсуждения.

«Мы сейчас находимся на стадии активного обсуждения и организации всех необходимых условий», — резюмировала Акулова.

Она также поблагодарила гостей из Китая за внимание и заботу о животных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Московском зоопарке родились малыши капибар.

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