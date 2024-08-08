Арестованному генералу Булгакову предъявили обвинение в мошенничестве

Бывшему замминистра обороны России Дмитрию Булгакову, которого ранее подозревали в коррупции, предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что бывшему главному тыловику Минобороны России предъявили обвинения по уголовной статье о мошенничестве в особо крупном размере. Стоит отметить, что максимальное наказание по ней достигает десяти лет лишения свободы.

Источник агентства подчеркнул, что в материалах дела не фигурирует предприятие «Грязинский пищевой комбинат». Текущее обвинение связано с поставкой «определенного» оборудования Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге. Причем именно там врачи ставят на ноги российских военных, которые получили серьезные ранения и ожоги на полях СВО.

Согласно имеющейся информации у газеты «Коммерсантъ», уголовное преследование Булгакова связано с заключением контрактов на установку и настройку внутреннего и наружного освещения академии.

Дмитрий Булгаков по делу о коррупции был арестован 26 июля и отправлен в следственный изолятор «Бутырка». До этого он занимал пост замминистра обороны России в период с 2008 по 2022 год.

Задержанный по делу о коррупции генерал Булгаков за 2018 год заработал более 15 миллионов рублей, что стало известно из декларации о доходах экс-замминистра обороны. Причем самый большой доход генерал получил в 2011 году — более 18 миллионов рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Булгаков участвовал в афере, связанной с сухпайками для армии.