Дело генерала Булгакова: стали известны подробности аферы с сухпайками для армии

Главного участника коррупционной схемы задержали в июле этого года.

Занимавшаяся аферой с сухпайками для армии организованная преступная группа (ОПГ) распределила свои роли между представителями различных фирм. Их интересы лоббировал ранее арестованный бывший замминистра обороны генерал Дмитрий Булгаков. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что фигуранты дела в составе ОПГ привлекли генерального директора, а также акционеров и соучредителей Грязнинского пищевого комбината и «КонсервПакЛам». Источник агентства дополнил, что в деле участвовали и «неустановленные руководители и учредители» «ГПК-Продтара» и «Бруно».

Сообщается, что они распредели роли между собой, участвуя в обеспечении военных Минобороны индивидуальными рационами питания.

Бывшего замминистра обороны генерала армии Дмитрия Булгакова задержали по делу о коррупции 26 июля. В российском оборонном ведомстве Булгаков отвечал за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил.

Ранее 5-tv.ru писал, что арестованный генерал Дмитрий Булгаков может быть причастен к еще одному уголовному делу.