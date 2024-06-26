Все, что необходимо: как в Военно-медицинской академии Петербурга спасают бойцов СВО

Там ставят на ноги российских военных с серьезными ранениями и ожогами, которые раньше считались несовместимыми с жизнью.

Бойцов, которые получили серьезные ранения на полях СВО, ставят на ноги в госпитале Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Новейшее оборудование, высококлассные врачи и заботливый медперсонал — это то, что так необходимо нашим военным для скорейшего восстановления.

Регулярную поддержку учреждению оказывают благотворительные организации. С их помощью удается не только восстановить героям здоровье, но и вернуть их к нормальной жизни. О ежедневных подвигах ради благого дела рассказал корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Лежать в такой кровати — это все равно, что парить в невесомости. Внутри постоянно дует или, как говорят врачи, кипит воздух с песчаной смесью. Матрас давит на кожу в семь раз слабее, чем обычный.

«Меньше контактное давление, улучшается кровоснабжение даже на тех поверхностях обожженных, которые на задней поверхности туловища. Улучшается кровоснабжение, значительно быстрее и эффективнее происходит эпитализация», — говорит старший преподаватель кафедры термических поражений Военно-медицинской академии имени Кирова Сергей Петрачков.

Сейчас врачи могут спасать бойцов с такими ожогами, которые раньше были несовместимы с жизнью. Стоимость одной кровати — более десяти миллионов рублей. Все они приобретены благотворительным фондом «Старорусская 12». Тот случай, когда не надо проводить закупки, объявлять тендеры и ждать. Оборудование поставили сразу, как только оно понадобилось.

Медаль от министерства обороны «За помощь и милосердие» — заслуженная награда. Директор фонда «Старорусская 12» Яна Шапкина с первых дней СВО помогает Военно-медицинской академии и клинике Джанелидзе. Вместе с учредителем Ильей Трабером они просто позвонили и спросили, а что нужно.

«Был закуплен целый ряд высокотехнологичной аппаратуры для торакальной хирургии, расходный материал и так называемое „железо“ для пациентов травматологического профиля. Мы смогли вместе с фондом закупить оборудование и расходное имущество по самым минимальным ценам на тот момент», — говорит начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Евгений Крюков.

Аппарат для диагностики кишечника был тоже крайне необходим. Лечат не только ранения, но и сопутствующие заболевания.

«Позволяет проводить весь спектр диагностических манипуляций и внутрипросветных операций. Это осмотр слизистой кишечника, возможность исключить или подтвердить изменения слизистой неопластического характера, либо воспалительного характера», — говорит заведующая кабинетом эндоскопии клиники госпитальной хирургии Военно-медицинской академии имени Кирова Ольша Молочникова.

Ремонтируют кабинеты, поднимают боевой дух пациентов концертами. Приглашают звезд прямо в палаты. Вывозят пациентов на футбольные матчи.

«Для меня как для женщины это было особенно эмоционально важно, когда объявили, что на стадионе находятся раненые ребята. Весь стадион, а это — 60 тысяч человек, все встали и приветствовали их стоя. Это говорит о нашей общей гражданской позиции и о том, что все уважают их мужество и героизм», — говорит директор благотворительного фонда «Старорусская 12» Яна Шапкина.

Вместе с сотрудниками фонда «Старорусская 12» бойцов навещают и ветераны спецназа «Тайфун», те кто бывал в самых горячих точках.

Перед выпиской всем бойцам вручают наборы с вещами: модные кроссовки, белье и спортивные костюмы. В ближайшее время ребятам явно будет не до походов по магазинам. За все время фонд вручил более 15 тысяч таких комплектов.

Боец с позывным «Логан» говорит: подарок пригодится.

«Нужная вещь. Нужная. Привезли босиком. Спасибо огромное парням. Не забывают», — говорит «Логан».

Помогают и самому фонду. Члены-корреспонденты и академики Российской академии наук приняли решение перечислить на его счет месячную стипендию, 357 человек собрали более 22 миллионов рублей.

Поддержка бойцов не заканчивается и после выписки. Фонд восстанавливает документы, берет на себя все расходы по оформлению бумаг, помогает с консультациями психологов. Но ключевой задачей остается здоровье наших бойцов и их хорошее настроение, что особенно важно для скорейшей победы.