«В идеале надо убрать»: Ольга Орлова рассказала о секретах похудения

На что идет знаменитость в погоне за идеальной фигурой?

Певица и телеведущая Ольга Орлова во время похудения убирает из своего меню сладкое, мучное и спиртное. Об этом знаменитость рассказала в личном блоге в социальных сетях.

По ее словам, в погоне за идеальной фигурой нужно обращать пристальное внимание на рацион. В стоп-лист стоит внести почти все высококалорийные продукты. Но важный нюанс: выпечку все же можно себе позволить, но только на завтрак. Ведь считается, что в первой половине дня мучное допускается и не так сильно влияет на вес.

«В идеале убрать фрукты и молочку», — добавила знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 46-летняя Ольга Орлова ответила на слухи о третьей беременности. В интересном положении звезду заподозрили подписчики, которые стали отмечать: знаменитость словно «светится изнутри», да и живот будто начал постепенно округляться.