«Начинаю долгий путь»: 46-летняя Орлова ответила на слухи о третьей беременности

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

Орлова опровергла слухи о третьей беременности

«Начинаю долгий путь»: 46-летняя Орлова ответила на слухи о третьей беременности

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

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Неужели знаменитость в ожидании еще одного малыша спустя год после рождения дочери?

Певица и телеведущая Ольга Орлова ответила на слухи о беременности. В интересном положении ее заподозрили после того, как ее фигура стала заметно округляться, а сама знаменитость буквально стала светиться от счастья.

Орлова не стала отрицать, что действительно поправилась этим летом. Но изменения в фигуре связаны не с беременностью, а с любовью к еде. В последнее время она много путешествовала по Европе и не могла отказывать себе в местных яствах.

«Это всего лишь «нажранное» в поездках. С сегодня начинаю долгий путь сброса «свечения», — процитировало ее слова издание 7Дней.ru.

Впереди Орлову ожидает отказ от молочных продуктов, алкоголя, мучного, десертов и фруктов. Но она будет себе позволять есть хлеб, однако только на завтрак и по большой необходимости.

К слову, певица признавалась, что она не против родить еще одного ребенка, если ей в этом вопросе улыбнется удача. О своей второй дочке она мечтала долго, но все никак не получалось. Чудо свершилось в 2023 году.

Завистники и просто хейтеры тут же обвинили Орлову во лжи, посчитав, что в 45 лет забеременеть артистка не могла. Против нее ополчилась целая армия недоброжелателей, которая занималась непрекращающейся травлей практически под каждым постом певицы в соцсетях. Беременность Орловой называли фальшивкой, а растущий живот считали накладным.

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